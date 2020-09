“Yo no entiendo cómo no usan el sentido común. ¿Qué está pasando? Es muy sencillo, lo que está pasando es que en una casa donde viven mamá, papá y dos hijos, no hay plata para la leche de los chiquitos, pero resulta que los papás tienen en una gaveta las joyas que le dejó la abuela; sin embargo, no quieren ir a empeñarlas para poder comer, eso no lo entiendo”, ejemplificó don Leiner.