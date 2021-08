Edén Pastora: “No me extraña lo de Celso Gamboa”

Pastora no puede entrar al país desde el 2010. Foto: AFP. Pastora no puede entrar al país desde el 2010. Foto: AFP. (MIGUEL ALVAREZ)

El comandante nicaragüense Edén Pastora le tiró con todo al magistrado Celso Gamboa con quien tiene un viejo clavo.

Gamboa fue suspendido tres meses por sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia el miércoles anterior.

Gamboa es investigado porque presuntamente tendría algún vínculo con el cuestionado importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien supuestamente con la ayuda de políticos y funcionarios públicos habría traficado influencias para lograr con el Banco de Costa Rica (BCR) un préstamo por $30 millones, unos ¢17 mil millones.

La Teja entrevistó a Pastora, de 81 años, quien está mordido con Gamboa porque en diciembre del 2013 el tico logró que la Interpol (Policía Internacional) pusiera orden de captura en su contra por los daños a Isla Calero, en la zona fronteriza.

El delito por el cual se acusó a Edén fue por ingresar a la zona de isla Portillos a hacer el dragado, provocando daño ambiental.

La denuncia fue puesta en el 2010, se hicieron verificaciones por parte de la Fiscalía de Pococí y un juez de ese lugar dictó la orden de captura, solicitada por Celso Gamboa, que avaló la Interpol.

–¿Le sorprende la suspensión del magistrado Gamboa?

No me extraña lo de Celso Gamboa.

–Ustedes tuvieron un problema legal por Isla Calero...

Todo lo que él dijo fue falso, yo no le he hecho algún daño a Costa Rica, le he preguntado a mis amigos ticos si les hice algo a su país y me han dicho que no.

–¿Qué pasó después de la orden de captura?

La Interpol regañó a Gamboa porque dio falsa información, me quitaron la orden de captura internacional, pero no puedo entrar a Costa Rica, porque la orden todavía está en el juzgado penal de Pococí.

–Luego de lo que ocurrió entre ustedes ¿Cómo calificaría a Gamboa?

No puede ser una buena persona, él le hace daño a Costa Rica y a la gente inocente.

–¿Cree que hay más magistrados o políticos metidos en este problema?

Entre los magistrados de Costa Rica esto es muy raro, a mí me sorprende porque ellos son caballeros. Entre políticos no sé, me queda la duda, lo que sé es que este (Celso) solo cosas malas les está haciendo.

–¿Qué espera de la justicia costarricense en este caso?

Que lo lleven preso (a Gamboa) con sus amigos, que le caiga todo el peso de la ley a él y a todos los que están metidos en este escándalo.

–¿Usted sabe algo más de Gamboa?

Solo que aprovechó su puesto como viceministro (de Seguridad Pública 2009-2013) para hacer locuras. Se disfrazó de nacionalista para atacar a gente honesta, por ejemplo las acusaciones que me hizo que al final fueron falsas.

–¿Cómo le afectó no poder entrar a Costa Rica por la orden captura?

En noviembre anterior me detectaron cáncer de próstata, me tuve que ir a El Salvador porque no pude ir a tratarme a Costa Rica porque ahí todavía tengo orden de captura y me podían meter preso. Tampoco puedo ir a visitar a un hijo que tengo en Guápiles, el daño ha sido muy grande.

–¿Ahora como está de salud?

Ahora estoy bien, no tengo cáncer, si no hubiera tenido opciones, seguramente el cáncer se me hubiera desarrollado y Gamboa estuviera alegre, quien sabe que hubiera pasado conmigo.

–¿Espera algún día regresar a Costa Rica?

Sí, claro, lo he esperado por mucho tiempo.

–¿Le hace falta venir a Tiquicia?

Desde la muerte del expresidente Rodrigo Carazo (2009) no he podido ir, ahí tengo familia y amigos.

Pastora calificó a Gamboa como un corrupto.

–Con lo de Isla Calero, ¿usted actuó mal?

Yo actué creyendo en el tratado limítrofe que tenemos y por órdenes del Gobierno, yo tengo la conciencia tranquila. No le haría daño a Costa Rica, tengo dos hijos ticos, mi esposa es nacionalizada y les tengo un gran aprecio.

–¿Extraña Costa Rica?

Mis mejores días las pase en Barra del Colorado (Limón) y en Nicoya, yo llegué a su país en 1972 y me fui en 1979. Me considero un costarricense y amo más a Costa Rica que el señor Gamboa.

–¿Qué le dice a los ticos afectados por la tormenta Nate?

Tienen todo nuestro apoyo, somos hermanos, lo que les afecta a ustedes nos afecta a nosotros. También le mandó un saludo al presidente Luis Guillermo Solís por el trabajo que ha hecho.