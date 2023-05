Educadora lleva cinco años rogando que le paguen sus anualidades

Una educadora lleva más de cinco años esperando que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le resuelva un reclamo laboral por concepto de reconocimiento de anualidades.

El caso fue conocido por la Defensoría de los Habitantes y fue calificada por la institución como violatoria a los derechos de la trabajadora, ya que considera que el tiempo de espera para una respuesta a su gestión es desproporcional e irrazonable.

Los problemas de los educadores con los pagos por su trabajo son frecuentes. Foto: Albert Marín. (albert marin)

Luego de analizar el caso, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde solicitó al MEP que resuelva el caso de una vez por todas y se tomen todas las medidas administrativas que correspondan para que no se postergue más esta situación.

La afectada, cuyo nombre no fue dado a conocer, planteó el asunto desde setiembre del 2017 y a pesar de que la Contraloría de Servicios del MEP elevó el caso ante diferentes instancias competentes internas, el caso sigue pendiente de una solución.

LEA MÁS: Diputados critican rendición de cuentas de Rodrigo Chaves: “Fue un discurso de campaña”

La Sala Constitucional en diferentes pronunciamientos ha dicho que si por alguna razón atendible, la administración está imposibilitada de resolver las gestiones que se someten a su conocimiento dentro del plazo establecido al efecto, debe, al menos, poner ello en conocimiento del interesado e indicarle el trámite que se le ha dado a aquellas y la fecha probable en que le serán resueltas.

También ha manifestado que aparte de que no puede cargar el ciudadano con las deficiencias de las oficinas administrativas, y menos aún si ello afecta de sus derechos fundamentales, no puede ser justificación para no entregar la información requerida en un plazo concreto y por los menos, razonable.

La educadora lleva cinco años esperando que resuelvan el reclamo que presentó. Foto: Rafael Pacheco / Fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Muchas promesas, pocas acciones realizadas, así fue la rendición de cuentas de Rodrigo Chaves

En la última respuesta recibida del MEP a la Defensoría se indica que en la resolución de reclamos administrativos implica un proceso complejo, que conlleva cerca de 11 etapas, de las cuales cada una de ellas tiene una duración mínima de 3 meses según la complejidad del caso y del tiempo que otras instancias devuelvan los documentos. Adicionalmente informaron que se están haciendo esfuerzos para implementar herramientas tecnológicas para honrar esos pagos.

La Teja consultó directamente al departamento de prensa del MEP sobre el caso y estamos a la espera de la respuesta.