El abacá podría convertirse en uno de los sustitutos del plástico

Higinio Fernández tenía guardadas unas semillas de abacá que le habían regalado y estaba por botarlas, pero una voz en su interior le dijo que lo pensara.

Lo único que sabía de ese cultivo era que la mata se parece a la del banano y que no da producto comestible, pero que del tallo se pueden hacer fibras que, una vez procesadas, se pueden convertir en bolsas de té, filtros de café, papel para envolver y para libros, envolturas especiales, papel de estampillas, toallas húmedas, toallas sanitarias, pañales, mascarillas y gabachas descartables, entre mucho más.

Las plantas de abacá se parecen a las de plátano.

El agricultor, vecino de Piedras Blancas de Osa, y miembro de la cooperativa Agricoop, sembraba hasta hace cuatro años solo palma africana y cacao, pero ahora el abacá es su producto estrella.

“En aquel momento sembré un pedazo de tierra que tenía desocupada con esas semillas que estaba a punto de desechar y meses después no estaba muy seguro de que la planta fuera a servir, hasta estuve arrancando algunas, pero decidí ponerme a investigar y me di cuenta de que en realidad podía ser una buena oportunidad de negocio”, contó.

Higinio se dio cuenta de que la planta es muy buscada en los países europeos porque con ella fabrican artículos de cocina, telas y hasta filtros para carros.

“Hablé con gente de la empresa Glatfelter, que es la que compra la fibra de abacá, y me pidieron unas fotos de las plantas que tenía y de una vez me dijeron que les vendiera lo que tenia y desde entonces lo hago”, explica.

O sea, valió la pena oír la voz interna.

Higinio dice que ahora esta planta es su producto estrella.

Cultivo sencillo

Higinio cuenta que las matas de abacá duran unos 14 meses en crecer y no requieren mayores cuidados ya que son muy resistentes.

“Aquí se da muy bien este cultivo porque es plano y húmedo. Yo empecé con media hectárea, en la segunda cosecha sembré dos hectáreas y media y para próxima pienso sembrar tres hectáreas más.

“Luego de que la corto la proceso en una máquina y saco la fibra, se ve algo así como mecate desilachado, eso es lo que yo le vendo a la empresa, me pagan el kilo a mil colones. Este producto ha sido una salvada para mí, me da ganancias que el cacao y la palma no me dan, por eso voy a seguir con ella”, aseguró.

Agricoop está compuesta por 45 asociados de los cuales 26 son mujeres y 19 hombres. El caso de Higinio es tan exitoso que ya otros agricultores de la cooperativa están poniéndole bonito con el cultivo de abacá.

Los productores sacan la fibra y eso es los que venden.

Marianela Cascante, de la empresa Glatfelter, cuenta que la industria del abacá apenas se está desarrollando y que tiene un gran futuro.

“Glatfelter se fundó en el año 1864 en Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es el principal proveedor mundial de papeles especiales. A nivel mundial, el abacá se produce en tres países: Filipinas, Ecuador y Costa Rica.

“Las fábricas donde se procesan los productos a base de abacá se encuentran en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia y Filipinas. Este último es el país a donde se exporta la totalidad de la fibra que se produce en Costa Rica y es adquirida por la compañía”, detalló.

Hay otras zonas del país donde también se está dando el cultivo de esta planta y la empresa espera que cada día sean más los productores que se apunten al proyecto porque la demanda internacional es muy alta.

Los países europeos son los que más compran la fibra de abacá.

“El abacá tiene el potencial de negocio en el país debido a que este cuenta con el clima y los suelos ideales para su crecimiento. Además existe una demanda de la fibra a nivel mundial que no se ha solventado. Y día a día se están creando nuevos productos que requieren de tan valiosa fibra”, aseguró Cascante.

La mayoría de la fibra se recibe en las fincas, esto evita que haya intermediarios.

“Luego es llevada al centro de acopio, en Guápiles, donde se empaca para ser enviada a Filipinas, ya que ahí se realiza la primera etapa de industrialización”, añadió Marianela.

Esta primera etapa da como resultado un producto que es llevado luego a otros países para continuar el proceso de fabricación de papeles especiales.

“Esta materia prima es vendida a grandes clientes a nivel mundial para la fabricación de productos relacionados con alimentos y bebidas, industria, cuidado personal y construcción”, dijo también.

Como se trata de un producto nuevo, la empresa Glatfelter les ofrece asesoría gratuita a los agricultores que quieren apuntarse a un negocio que no para de crecer.