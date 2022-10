El billete de 20 córdobas de Nicaragua es gemelo del de ₵20 mil tico, tenga cuidado

Es importante que les recordemos que el billete de 20 mil colones de Costa Rica tiene un hermano gemelo en Nicaragua, el billete de 20 córdobas.

El gran problema no es que sean gemelos: tienen el mismo color, un diseño parecido y los dos son de plástico y tienen el número 20. La bronca es que ese billete de 20 córdobas equivale en Costa Rica a 349 colones y muchos vivazos están tratando de metérselo a los comerciantes, a las personas que tienen problemas de la vista y a los abuelitos, e incluso, a personas sin ningún problema.

Los dos son de plástico y casi del mismo color. (Cortesía)

Desde el año pasado les alertamos sobre este tipo de timo con el cual buscan estafar a las personas. Comerciantes con muchísimos años de trabajar recibiendo y dando dinero a cada rato, en verdad nos alertaron que incluso para ellos es difícil distinguir entre uno y otro billete.

“Sí señor, están tratando de metérnoslo en los comercios que atendemos muchas personas, sobre todo en horas pico. Me lo han tratado de meter en tres ocasiones, pero he logrado darme cuenta a tiempo, pero en la tercera casi, casi, lo logran. No ve que son igualitos y uno en la carrera no pone mucha atención”, aseguró don Víctor Alfaro, del tramo Blanco, en el Mercado Central de San José.

Don Víctor aseguró que a él ya se lo trataron de meter en una compra. (Rafael Pacheco Granados)

“Le voy a decir algo, yo tengo más de sesenta años de trabajar en el Mercado Central, en este tramo que tiene más de ochenta años de existir. Puedo asegurar que soy un cajero con buena experiencia y por eso logré evitar tres veces que me metieran ese billete, pero un cajero nuevo, alguien con poca experiencia, se va en todas. Hay que tener demasiada buena vista y estar muy atento, entre tanto movimiento en un mercado, usted ni cuenta se da”, advirtió don Víctor.

El billete tico es un poquito más grande, pero a la hora, por ejemplo, de un pago de varios billetes, a uno se lo meten si no nos fijamos bien. (Cortesía)

Falta el mes del año en que más circula plata, diciembre, y ya sabemos que también es cuando más bichos malos circulan buscando robarle de alguna forma su aguinaldo o parte de él. Cuando le den dinero, que sea sin presiones, cuente y revise cada billete.