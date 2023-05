El calor disparó la venta loca de ventiladores

En aquel sol de las once de la mañana de estos días de mayo, específicamente el 23, nos topamos a doña Franchell Mora Chinchilla, una vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, que andaba sudando la gota gorda por San José centro buscando un ventilador para su casa porque la noche anterior se le quemó el que tenía.

A doña Franchell Mora la encontramos en San José buscando un buen ventilador para su casa. (Cortesía)

“Lo peor que me podía pasar, quedarme sin ventilador con estos calores ¡Nombres! Por eso aquí ando buscando uno nuevo, no se puede estar en la casa sin ventilador, siente uno que se cocina. También lo hago por mi hija (Ángel Scarlett de año y tres meses) que se pone superincómoda con el calor.

Doña Franchell ojeó los ventiladores en el Gollo de la Universal. (Cortesía)

“Especialmente este verano en casa pasamos con el ventilador prendido casi que las 24 horas porque en las noches también es insoportable el calor. Solo me alcanza para comprar uno, pero deseo tener uno en cada cuarto. No puedo dormir sin el ventilador prendido, además, que ayuda a espantar los mosquitos”, nos comentó la desamparadeña mientras entraba al Gollo de Universal a preguntar por los precios de ventiladores, venía del Monge que está frente a la Universal, donde le dijeron que estaban agotados, que no les quedaba ni uno.

El calor se encargó este 2023 de disparar increíblemente la venta de ventiladores a tal punto que se puede perfectamente hablar de venta loca.

Nosotros nos dimos la vuelta por Chepe para ver si el asunto de que no hubiese en una Monge ventiladores era producto de la casualidad o si en realidad andamos bien sofocaditos.

De pie o de torre, el que sea, la gente busca los ventiladores como sea. (Cortesía)

Pasamos a la tienda de electrodomésticos Electro Star y ahí nos dijeron que les ha ido de maravilla con la venta de ventiladores, que ya se les han acabado en dos ocasiones y que por eso corrieron con nuevos pedidos. El que más venden es el tradicional ventilador de pie, abanico de pie le dicen. Por día venden unos 10 ventiladores y este verano es de lo que más se ha vendido en la tienda.

El doble

A Tienda Monge le hicimos la consulta sobre la venta nacional de los ventiladores y nos confirmaron que en mayo registraron “un aumento de más del 70% en venta de ventiladores”.

“Zonas del Gran Área Metropolitana como Cartago, Alajuela, Heredia y San José se han hasta duplicado la venta de ventiladores. Los enfriadores se agotaron en los primeros días de mayo. También se registran ventas de aires acondicionados, que hay con tecnología que ahorran energía”, nos dijeron en Monge.

Venta loca

En Gollo también confirman la venta loca.

“Entre el 1 y el 23 de mayo de este año, se ha registrado un aumento significativo en las ventas de la empresa en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“En concreto, se han vendido un total de 6.570 unidades, lo que representa un aumento del 129% respecto a las 2.860 unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior.

“Dentro del Departamento de Ventilación, se ha observado una gran demanda en las clases de ventiladores pie y pared, así como los de torre. Entre las marcas más vendidas en la primera categoría destacan Sankey y Vegga, mientras que en la segunda se encuentra Home Solutions”, explica Gollo.

El aumento en ventas de Gollo se ha visto reflejado en particular en Alajuela, donde se han vendido un total de 1.400 unidades, lo que representa un aumento del 23,2% en comparación con las ventas anteriores.

Las ventas de ventiladores por el calor supera el doble que las del año pasado. (Cortesía)

En segundo lugar, se encuentra Puntarenas, con 1.200 unidades vendidas (18,1% de incremento), mientras que en tercer lugar está Limón, con 940 unidades vendidas (14,3% de crecimiento).

“En Almacenes Coopelesca (en San Carlos) el aumento en las ventas de ventiladores de todo tipo fue de un 58% en los últimos meses. La situación incluso trasciende a que la disponibilidad de ventiladores es mínima en algunos establecimientos comerciales y en otros, están agotados”, explican los amigos de sancarlosdigital.com

Sofoque seguirá

Gabriela Chinchilla Ramírez, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), no nos dio muy buenas noticias que digamos porque nos explicó que los calorones que estamos sintiendo van a seguir casi todo el 2023 aunque entren las lluvias.

“Este año el calor llegó para quedarse y eso todos debemos tenerlo claro. A pesar de que entren las lluvias la sensación de bochorno no va a bajar. Este 2023 está afectado por el fenómeno de El Niño (las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial se vuelven más calientes) y eso dispara el calor para nosotros. Habrá calor de día y de noche.

“El Niño provoca que la temperatura suba entre 2 y 4 grados. No hablamos de un calor de semanas o meses, seguirá todo el año, explicó doña Gabriela.