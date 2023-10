El cáncer de mama le cambió todo: la vida profesional, personal y familiar

Xinia Rojas Carvajal es vecina de Alajuelita centro, tiene 56 años y ha demostrado ser una gran guerrera, ya que después de poco más de año y medio sigue peleando la guerra contra el cáncer de mama y ya ganó grandes batallas.

En menos de año y medio toda su vida cambió casi que de la noche a la mañana y para siempre: su vida profesional, personal, familiar. Toda. Este cambio es culpa de un cáncer de mama en grado tres.

Doña Xinia encontró en los rompecabezas un pasatiempo que le encanta. (Cortesía)

En abril del año pasado la alajueliteña escuchó de un oncólogo del Hospital San Juan de Dios una frase que jamás esperó: “necesita una mastectomía completa (una cirugía que extirpa el seno por completo)”.

Aquel abril fue cuando comenzó la guerra contra el cáncer de mama. Le tocaron 16 sesiones de quimioterapia intravenosa y 33 sesiones de radioterapia. Para este mes de octubre del 2023 sigue con un tratamiento de quimioterapia oral.

Cuenta doña Xinia, madre tres hijos y quien es la responsable de atender a sus dos papás adultos mayores, que la quimio oral sí le provoca diferentes efectos secundarios como cansancios extremos, bajo estado de ánimo y otros; sin embargo, ni tanto tratamiento le ha borrado la sonrisa o quitado el sentido del humor.

“La quimioterapia hay que enfrentarla con total positivismo y tratando siempre de sonreír. A todas las personas nos afecta diferente el proceso, a unos les golpea más en el ánimo, cansancio, afectaciones físicas; sin embargo, considero que siendo 100% motivación a pesar de las circunstancias, se supera mejor cada sesión.

“En el momento en que me diagnostican el cáncer de mama, vieras que no pensé primero en la muerte, en lo que pensé es que si valía la pena todo el proceso que se venía: la caída del cabello, los efectos tan fuertes, el gran desgaste físico.

“En eso pensaba cuando el doctor me estaba diciendo que tenía cáncer en etapa tres, que era muy maligno, que era muy grande y que tenía la piel supercomprometida”, explica la guerrera.

Una pelotica

El día que la vecina de Alajuelita se sintió una pelotica en uno de sus senos, a finales del 2021, de inmediato comprendió que tenía que ponerse en tratamiento porque dos años antes una hermana había sido diagnosticada con cáncer de seno.

“Inicio mi proceso con la Caja para que se me valore. Sigo trabajando normalmente. Siempre he trabajado mucho y muchas horas al día o la noche porque igual tuve horarios diurnos y nocturnos. Fui una persona que no tuvo problemas con los horarios excesivos”, recordó.

“Ya cuando una doctora me atiende con todas las de la ley, al saber que una hermana dos años antes tuvo cáncer de mama, no hizo falta mamografía, la piel dejaba claro que urgía mi caso y continuaron, ahora sí, las carreras en el sistema de salud. El 23 de abril del 2022 me dan el diagnóstico, van 18 meses de lucha”, asegura.

La campaña de “Pulseras con Propósito” arrancó este mes y estará activa durante todo octubre. (Cortesía)

Actitud

“No solo en el cáncer, en cualquier enfermedad la actitud es fundamental. El apoyo de la familia también es otro pilar. Desde que comencé mostré buena actitud y cuando esperaba los síntomas y reacciones, pues creo que por ser positiva no se dieron como los creía.

“La noticia del cáncer me afectó, pero me golpeó más que me dijeran que ya no podía trabajar más. Para mí dejar de trabajar fue un golpe durísimo porque trabajé toda la vida.

“Me dieron ataques de pánico, de ansiedad. Me decía ¿qué voy a hacer con tanto tiempo? Fue un cambio total de la noche a la mañana”, dice y al mismo tiempo recordó que comenzó a trabajar a los 18 años, o sea 38 años seguidos breteando sin parar.

Dos grandes motores

Xinia lucha por salir adelante todos los días sobre todo porque como ella dice “tiene dos motores que la hacen luchar”: sus papás de 88 y 82 años.

“Ellos están en un momento de su vida en el que hay que retribuirles todo lo que hicieron por mí… Ellos me necesitan y por eso yo tengo que levantarme todos los días”, comentó.

La situación económica es complicada, ya que luego de 34 años de trabajar en una empresa fue despedida y por su salud, conseguir un trabajo en estos momentos es realmente duro.

“Los recibos siguen llegando, los cobros, por ejemplo, de la Municipalidad se acumulan porque no he podido pagar los impuestos y pues esto sí es algo que me inquieta”, comentó Xinia quien, aunque reconoce que no les ha faltado comida, sí le preocupa mucho la situación económica del hogar.

Los interesado pueden escribir al WhatsApp 7292-6906 o en redes sociales "Pulseras con Propósito" en Facebook o Instagram. (Cortesía)

Para extenderle una mano, la iniciativa “Pulseras con Propósito” en su edición número nueve decidió apoyarla y el 100% de las ganancias de las ventas de las pulseras del Mes del Cáncer de Mama serán donadas.

Todas las pulseras tienen un costo de ¢3.500 colones y un detalle importante es que se hacen envíos a todo el país (con un costo extra).

Los interesados pueden comunicarse a través del WhatsApp 7292-6906 o en las redes sociales “Pulseras con Propósito” en Facebook o Instagram para ver la disponibilidad y el catálogo.

“En esta oportunidad elegimos a Xinia porque es una persona que ha tenido muchos cambios en su vida a nivel personal y laboral después de su diagnóstico de cáncer” comentó Itzel Segura, una de las creadoras de Pulseras con Propósito.