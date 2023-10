Cantante nicaragüense ya conquistó Costa Rica y ahora va por el mundo

“En este Día de la Niña (es el 11 de octubre) abrazo y celebro a mi niña interior, la que amaba Barney y cantaba canciones de Perales (José Luis, cantante español) en su cuarto con un micrófono de Tiger, para una audiencia de peluches.

“Quiero que sepas que esta Ceshia adulta está trabajando para cumplir todos los sueños que se sembraron en nuestro corazón desde muy pequeñas, pero, sobre todo, pase lo que pase, estarás bien porque ahora te cuido y te escucho.

Emigró en el 2018 y cinco años después triunfa en los principales premios musicales costarricenses. (Cortesía)

“Que este día nos ayude a tener presente siempre que llorar como niña, pelear como niña, reír como niña, cantar como niña, es una virtud y un derecho. Simplemente ser”.

Eso fue lo que posteó en sus redes sociales la cantautora nicaragüense Ceshia Ubau. Lo publicó para usted, para mí, para los nicaragüenses, para los que están en su país, para los que tuvieron que emigrar a cualquier parte del mundo, para los que emigraron a Costa Rica.

La artista demuestra con cada paso que da que realmente esta “trabajando para cumplir todos los sueños”, uno de ellos, crecer como cantante, como representante de su país en otras tierras, en lo que le toca por estos momentos y desde el 2018, trabajando por esos sueños desde Heredia, la provincia que ha sido su casa hace poco tiempo porque la mayoría la pasó en Upala.

En julio del año pasado les presentamos a Ceshia, salió en esta misma sección titulada “De este lado del San Juan” y en aquella primera nota nos dijo: “Tengo que estar viva cuando estos dos caigan” (Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo)”.

¿Por qué la buscamos un año y pico después?

Porque la nicaragüense ha crecido, avanzado y triunfado.

Se vino de su amada Nicaragua con una mochila llena de sueños y su guitarra, nada más. (Cortesía)

El pasado martes 12 de setiembre, en el Auditorio Nacional, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) realizó lo que se conoce como la mayor fiesta de la música nacional costarricense, los premios ACAM edición 2023 y Ceshia fue tremenda protagonista.

Se ganó el premio “Mejor Sencillo Nueva Canción” por su canción Para mí, además, recibieron premio los productores de su disco Luz, Rigoberto Alvarado y Brandon Cores, en la categoría “Productores del año”.

“Cuando estaba subiendo las gradas para recibir el premio ACAM lo único que iba pensando es que jamás habría imaginado hace cinco años que llegué exiliada que estaría recibiendo un reconocimiento como artista. Impensable.

“El premio me sirve como una forma de transmitir el mensaje de que los que migramos lo hacemos con todos nuestros talentos, de mejorar nuestra calidad de vida, de podernos autorrealizar y aportar al crecimiento del país al que migramos, en mi caso, Costa Rica. Nosotros los nicaragüenses cuando migramos no podemos dejar de echar los sueños en la mochila.

“Le dedico el premio a toda la comunidad migrante porque migrar no es fácil y luchar por construir una carrera artística siendo migrante, tampoco es fácil”, nos comenta Ceshia.

Les contamos que el año pasado cuando la buscamos para la entrevista la llamamos y punto. Coordinamos con ella y listo. Un año después la vaina cambió y estamos alegres de que así sucediera, para entrevistarla hubo que coordinar ahora con una persona de su equipo de trabajo.

Creyó que el emigrar en el 2018 era un asunto de pocas semanas, por eso casi no trajo nada. (Cortesía)

“Soy afortunada de poder concretar un equipo de trabajo a partir de julio de este año, es un gran paso como parte de la restructuración de mi proyecto artístico, fue como hacer un alto en el camino, poner orden y apuntar a nuevos objetivos, más internacionales.

“Fui parte de varios festivales musicales, a inicio del pasado mes de setiembre me presenté en Panamá y en el próximo noviembre me presento en El Salvador. Se viene más música, más canciones, más conciertos…es una gran bendición lo que estoy viviendo”, aseguró.

Su guitarra

La artista nació el 30 de octubre de 1997 en el departamento Las Brisas de Managua. “Mi mamá, y yo también, estamos convencidas que nací música. Soy prematura, nací a los 6 meses. El doctor le dijo a mi mamá que me pusiera música clásica para que me ayudara a estimular el sistema nervioso y eso fue lo que me enamoró de la música”, aseguró.

Tras los problemas sociales que arrancaron en Nicaragua el 18 de abril del 2018, Ceshia y su familia tomaron la decisión de que ella se viniera para Costa Rica, a Upala, a esperar que se compusiera la cosa.

Como una gran mayoría de nicaragüenses que se vinieron por esos días, creyó que era un asunto de tres meses y regresaría a su amada Managua. Por eso, solo alistó un par de maletas, su guitarra y su primer disco publicado que se llama “Con los ojos del alma”.

-¿Qué le diría a la Ceshia que emigró en el 2018?

“Le diría que todo va a estar bien para que tuviera calma porque realmente todas las decisiones que tomó en aquel 2018 serían para bien. Costa Rica era el país al que tenía que venir por muchas razones, sobre todo porque aquí crecí personal y artísticamente.

La cantautora nicaragüense se presentará en El Salvador el próximo mes de noviembre. (Cortesía)

“Este país me ha enseñado a ser independiente, autosuficiente a enfocarme en mí. Me gusta el civismo tico, el interés de los jóvenes por los temas sociales.

“Me encanta el gallo pinto y ahora hasta Lizano le echo”, comenta con alegría y cargada de sueños, justo como la dejamos en el 2022 y después de confirmarle que habrá entrevista en el 2024.