El cáncer y las enfermedades crónicas hicieron loco durante la pandemia

Una de las amargas verdades que nos dejó el 82 Congreso Médico Nacional, la semana pasada, es que durante 2020 y 2021 el cáncer y las enfermedades crónicas hicieron loco con miles de pacientes que no pudieron salir de sus casas a cumplir con citas y tratamientos debido al covid-19.

“Una de las grandes facturas que va a tener que pagar el país en muy poco tiempo, en materia de salud después de la pandemia, es el haber abandonado las enfermedades crónicas y el cáncer.

La obesidad desencadena varios problemas de salud y todos muy peligrosos.

“Eso hay que rescatarlo pronto, yo digo que con urgencia y prioridad uno”, asegura el doctor Elliott Garita Jiménez, doctor especialista en cirugía cardíaca y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Costa Rica, quien nos atendió, precisamente, en medio del Congreso Médico Nacional.

Antes de la pandemia, explica el doc, los números con pacientes crónicos eran muy buenos, pero llegó el covid-19 y esos números no fue que se vinieron abajo, es que se tuvieron que guardar del todo porque la prioridad uno se volvió la pandemia, o sea, los pacientes crónicos y los que pacientes con cáncer ni se volvieron a ver.

De acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el país hay un poquito más de un millón de personas con obesidad y otro millón con hipertensión, además, año con año, antes de la pandemia, el número de diabéticos aumentaba 15 mil por año. Se calcula que ya se supera el medio millón de diabéticos.

En el 2020 la CCSS invirtió unos 6.300 millones de colones en tratamiento de pacientes diabéticos y unos 5 mil millones de colones en hipertensos, según el Comité de Farmacoterapia de la Caja.

“Muchos de esos presupuestos que se destinaban a enfermedades crónicas fueron redireccionados hacia el tema del covid-19. Es por eso muchas enfermedades perdieron el control tan puntual que tenían antes de pandemia.

La diabetes es un problema crónico grande en el país.

“Mientras el país luchó contra el covid-19 con todos sus recursos, aumentaron los diabéticos, los hipertensos, la obesidad, en fin, se mantuvo como la causa número uno de muertes los problemas cardiovasculares y a pesar de que aumentaron, no fueron atendidas como corresponde”, asegura el médico.

La pandemia, por el encierro, provocó que las personas frenaran de raya la actividad física, que con mayor facilidad las personas con enfermedades crónicas se descuidaran y por eso, si usted ve las fotos de las redes sociales de las personas, antes y después de pandemia, en muchos casos notará algunos kilitos de más. ¿Qué sucedió? Lamentablemente nos descuidamos, advirtió el doctor Garita Jiménez.

Más enfermos

“A muchos pacientes, lógicamente, les dio temor ir a un centro médico por contagiarse de covid-19, las citas se reprogramaron y muchos las perdieron en medio de esa reprogramación, en fin, todo se juntó negativamente para que ese paciente esté ahora más complicado.

“Vuelvo a decir lamentablemente, porque, lamentablemente todavía estamos en la dura cosecha de los datos reales de cuánto nos golpeó la pandemia a los pacientes crónicos. Sin duda alguna el cáncer y las enfermedades crónicas hicieron loco durante la pandemia”, reconoce con preocupación el doc.

Comer sano es fundamental para evitar una enfermedad crónica.

Y tras de cuernos, palos, porque el doctor asegura que el covid-19 dejó pacientes crónicos contagiados, con mayores problemas de la enfermedad que ya tenían e incluso, se están registrando casos de diabetes reventando en pacientes muy jóvenes. “Hay una población, un grupo grande, con más discapacidad que antes, hablo de pacientes crónicos y con cáncer”, aceptó.

Se rebalsaron las filas

Uno de los golpes más duros tras la pandemia se lo llevaron los nuevos hipertensos, los infartados, los diabéticos a quienes se les genera enfermedad en sus arterias, los obesos, quienes también tienen problemas en sus arterias y los estresados, porque el tema del estrés, aclara el doctor Garita, provoca que la presión esté aumentando constantemente.

Antes de pandemia la fila en los centros de salud para los pacientes crónicos era algo larga, pero ahí iba caminando, a buen ritmo, pasada la pandemia la fila se hizo gigante y no hay tantas manos de especialistas para atender el problema.

La doctora María José Morales Calderón, especialista en Medicina Paliativa del hospital Max Peralta de Cartago, confirma lo sucedido en los dos últimos años: “Dentro de las enfermedades crónicas avanzadas, y estoy hablando aquí no solamente de cáncer, hablo de enfermedad renal, diabetes, presión alta, demencia, falla pulmonar, insuficiencia cardíaca, la pandemia hizo que el sector salud fijara los objetivos en lo fundamental que era tratar de mantener vivo y sano al mayor número de personas.

El sistema no podía seguir el mismo ritmo que tenía para atender el resto de las enfermedades, los recursos se desviaron, algo totalmente entendible, a la pandemia, es por eso que vemos ahora pacientes que se les hicieron controles por teléfono, muy responsable, pero sin estar preparados, aprendiendo dentro de la pandemia, tanto los pacientes como los médicos. Por eso no llegaron incluso en pandemia, pacientes a los cuales ya la medicina no podía ayudarles porque la enfermedad estaba muy avanzada”.