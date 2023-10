El Caribe costarricense tendrá un puesto de lujo para ver el eclipse solar el próximo 14 de octubre

El próximo sábado 14 de octubre el país podrá disfrutar del espectáculo celestial más impresionante del año, un eclipse anular solar, el cual podrá verse completico en una pequeña y privilegiada zona del Caribe.

Lo primero que queremos, antes de darle todos los detalles sobre este eclipse solar, es recordarle que la alegría y emoción por ver este fenómeno, podría convertirse en una amarga experiencia para toda la vida, si no tiene las previsiones necesarias. Usted no puede ver directamente al Sol sin la protección adecuada, porque podría sufrir daños incurables en sus ojos.

Protéjase muy bien los ojos si quiere ver directamente al sol el próximo 14 de octubre. (FETHI BELAID/AFP)

La Asociación Oftalmológica de Costa Rica (AOCR) nos pidió el favor de decirles a nuestros lectores que es de suma importancia tomar las precauciones necesarias para no enfrentar quemaduras de retina y daños mayores en sus ojos, debido a una exposición inadecuada.

“La observación directa del sol expone a la retina a quemaduras por daño de los fotoreceptores conocidos como conos y bastones, la cual puede ser temporal o permanente dependiendo de la severidad del daño”, explicó el oftalmólogo”, de acuerdo con el doctor Mario Alpízar, presidente de la AOCR.

Además, el Alpízar dio seis recomendaciones para que los que tengan la intención de ver el eclipse lo hagan de forma segura.

“El Sol no puede ser observado en forma directa, en condiciones normales ni durante un eclipse, por lo que deben utilizarse filtros aprobados para este fin.

“Lea cuidadosamente las instrucciones que vienen con las gafas especiales o filtro solar. No se puede ver el cielo con binoculares, telescopios o dispositivos similares sin filtros. Los anteojos oscuros o polarizados, los negativos fotográficos o los vidrios ahumados no son seguros y no deben usarse para ver el eclipse.

“Además, los menores de edad deben ser supervisados durante el tiempo del eclipse y principalmente con el uso correcto de las gafas con filtros aprobados internacionalmente. Antes de mirar al Sol debe colocarse las gafas con filtros aprobados y no retirarlas hasta quitar la mirada”.

El eclipse no será total, siempre quedará un anillito del sol que se podrá ver. (Shutterstock)

No se la juegue

La directora de la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec), Alejandra León, advierte que no se debe creer en algunas historias antiguas, que aseguran que se puede ver un eclipse poniendo una olla con agua y en lugar de ver al Sol vemos el reflejo de este en la olla. Eso también es malísimo para los ojos.

“Ver directamente al Sol o ver su reflejo en una olla de agua afecta igual la retina. Una quemadura de la retina no duele, entonces la persona no se da cuenta que se está afectando. Ver el Sol directamente es como soldar sin mascarilla”, asegura León.

Otro cuento es que si usted ahúma un pedazo de vidrio con el fuego de una candela, podrá usar ese pedazo de vidrio como filtro para ver el eclipse. Eso es mentira.

Tremendo espectáculo

Explica León que el próximo 14 de octubre la Luna va a tapar al Sol, pero no por completo, siempre quedará como un anillito bien delgadito en el cual se podrá ver al astro rey.

“Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero la Luna está en su punto más lejano desde la Tierra. Como la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña y por eso no tapa completamente al Sol.

“Se cubrirá el Sol entre un 80 y un 90% en todo el país. Habrá una zona privilegiada, el Caribe, sobre todo hacia el este porque está dentro de lo que se conoce como la franja de anularidad, eso significa que en el Caribe podrán ver cómo prácticamente la Luna tapa al Sol, solo deja como un bordecito alrededor provocando lo que se conoce como anillo de fuego, o sea, se verá como un anillo luminoso alrededor del Sol tapado por la Luna.

“Será un gran espectáculo, el cual se podrá disfrutar en todas sus fases por completo, porque será un evento muy largo, arranca a las 10:15 de la mañana y termina como a la 1:50 de la tarde, son prácticamente cuatro horas del sábado 14 de octubre”, explicó León.

En el Caribe

De acuerdo con Cientec, a eso de las 10:15 a. m., se comenzará a observar el fenómeno espacial en Tortuguero, llegando al punto máximo al mediodía.

Las playas de nuestro Caribe son ideales para ver el ecipse solar. (Alonso Tenorio)

En Manzanillo, Cahuita, todo Limón este y Puerto Viejo se comenzará a ver a las 10:18 a.m. y el punto máximo será las 12:05 p.m., e irá terminando a eso de las 1:50 p. m.

Mentiras

“Son muchos los mitos que hay sobre los eclipses, sobre todo con los eclipses solares”, comentó la doctora Floribeth Madrigal, dermatóloga, y vicepresidenta del Colegio de Médicos.

“Se puede pensar que durante el evento aumentará la radiación solar y eso quemará la piel más de la cuenta, pero no, eso es falso.

“La radiación será la misma y la atmósfera podrá filtrarla igual que lo hace todos los días. No hay razón científica para creer en una mayor radiación. Tampoco hay evidencia científica de que durante un eclipse a alguna persona se le manche la piel”, dice la dermatóloga.