Experto en seguridad: “En 17 meses de Gobierno no se ha hecho nada por la seguridad del país”

“El éxito o el fracaso en temas de seguridad nacional se mide por los resultados, eso significa que hasta ahora el trabajo en materia de seguridad ha sido un completo fracaso. En 17 meses de Gobierno no se ha hecho nada por la seguridad del país”, así resume el experto en seguridad, Gerardo Castaing, lo actuado por la actual administración durante el tiempo que ha estado en el poder.

Castaing recuerda que la función de prevención primaria de la delincuencia es responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública (MSP): que no maten a nadie, que no haya asaltos, que no haya robos, que no asesinen a nadie, entre otras, pero se han disparado este año, junto con los homicidios.

“Por eso, repito, la seguridad nacional ha sido un rotundo fracaso”, dijo.

Cinta amarilla (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

La prevención secundaria, agrega Castaing, que es a mediano y largo plazo, entre 10 y 15 años, le toca a los papás, a la Oficina de Control de Espectáculos, al PANI, entre otros, y nadie está haciendo nada hasta ahora.

Este 5 de octubre el presidente Rodrigo Chaves hizo un video para hablar de la inseguridad ciudadana a raíz del asesinato, la noche del pasado miércoles 4 de octubre, de un oficial del OIJ. Para Castaing el presidente, y este Gobierno en general, se han distinguido por hablar muy bonito… nada más.

“Tienen muy buen verbo, eso hay que reconocérselos, pero el país no necesita que se le hable bonito, sino que se tomen acciones reales y eso no se está haciendo.

“Por ejemplo, nadie ha interpretado que la gran mayoría de asesinatos se dan por lucha de mercados de la droga. ¿Por qué se dan esas luchas? Es porque las drogas le producen al narcotráfico interno millones de colones y quién compra esas drogas, ciudadanos de todos los estratos sociales.

“Esto no es un asunto de decir: ‘déjenlos que se maten entre ellos’ Hablamos de un profundo problema social que está atrapando incluso a nuestros niños en las drogas, pandillas y sicariato”, asegura Castaing.

LEA MÁS: Colegio de Sicólogos: “La inseguridad nos tiene viviendo con miedo y el miedo deteriora la salud”

“8 minutos para nada”

“Literalmente el Gobierno ha perdido un año completo o más de tiempo y no ha tomado una sola decisión respecto al crimen organizado. La colocación de los escáneres no está completa en todos los puertos y aeropuertos, ni en todas las fronteras.

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín (Albert Marín.)

“Solo hay evidencias de la más absoluta incapacidad del anterior ministro de Seguridad diciéndole a la gente que fuera a tocarle la puerta a los narcotraficantes para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo.

“El presidente Chaves dijo que no le contaran los homicidios en el 2022, sino en el 2023 y ya rompió el récord (de 655 homicidios) y luego está lo de la presentación de proyectos de ley que ni el mismo Ejecutivo promovió (como sí lo hizo con el 4X3) durante los períodos de sesiones extraordinarias.

“Además, los cambios en la jerarquía del ministerio de Seguridad se hicieron tardíamente. Es como querer parar una inundación en la casa cuando ya esta se ha dado, ha llegado hasta el techo y no cuando era una fuga de agua al nivel del piso”, es el resumen que hace el experto en política, Gustavo Araya, en cuanto al tema de seguridad.

Sobre el video de 8 minutos que ayer hizo el presidente Rodrigo Chaves, el politólogo agrega: “Fueron ocho minutos para nada. Dijo que no es tiempo de repartir culpas, pero lo primero que hizo fue señalar a Gustavo Mata, que el OIJ quiere un edificio en Limón, que la Asamblea Legislativa no hace lo que tiene que hacer.

LEA MÁS: Empresarios del país se unen: “No podemos perder la seguridad ciudadana”

“No dijo nada de que él dejó un ministro incompetente durante casi un año. No dijo nada de que el OIJ de Limón no está pidiendo una bicicleta, sino instalaciones decentes para hacer inteligencia judicial y policial, además, de tener un lugar donde estar protegidos y con celdas idóneas para capturar a los maleantes.

“El presidente Chaves se lamenta mucho por la muerte de un oficial y reza por el otro, pero no le dice al OIJ ‘díganme en qué les ayudo’. Dice que no echa culpas, pero no acepta responsabilidad. Me parece que es la mayor irresponsabilidad que haya tenido este país desde Zapote y ni siquiera tiene la valentía y honestidad de aceptar que no han hecho nada”.