El chiliguaro pone en alto a Costa Rica al salir en Punch Drink, revista de tragos más prestigiosa del mundo

El chiliguaro puso en alto a Costa Rica pues fue invitado para salir en Punch Drink, la revista de tragos más prestigiosa del mundo.

Uno de los periodistas más especializados en bebidas de esa revista se vino para Costa Rica y cuando probó el picante trago, quedó como loco.

Punch Drink le dedicó un bonito reportaje a nuestra sabrosa bebida. (Captura de pantalla)

Nicholas Gill, comunicador de www.punchdrink.com, de Estados Unidos, fue el que se vino para el país a estudiar la bebida.

El título de la nota es: “Costa Rica’s Chiliguaro ‘Doesn’t Have to Be Fancy to Be Good’ (El Chiliguaro de Costa Rica ‘no tiene que ser elegante para ser bueno’).

LEA MÁS: Así nació el famoso Chiliguaro que ahora estará disponible en los supermercados

El comunicador se pidió un tapiz en diferentes bares de San José y hasta en Tamarindo, en Guanacaste, para saborear perfectamente uno de los tragos más queridos y populares del país.

“El sabor es equilibrado, con la cantidad justa de acidez y alcohol. El sabor especiado es notable, pero no abrumador”, es el resumen que hace Nicholas.

En esta foto de la revista punch drink se ve a don Giorgio en La Bohemia sirviendo tragos de chiliguaro. (Erick Segura para Punch Drink)

La nota comienza y está acompañada con fotos de uno de los bares más antiguos y queridos de San José, La Bohemia, el cual es atendido por Jorge Motta, a quien todo el mundo le dice de cariño “Don Giorgio”.

La Bohemia nació en 1936, tiene 88 años, don Giorgio lo atiende desde los ochenta y es nieto del fundador, Giuseppe Motta Stabile.

“Don Giorgio empuja la bebida que pedí: chiliguaro, un cóctel picante a base de tomate en un vaso de chupito con Tajín en el borde.

“Parece atemporal, como si se hubiera servido en la inauguración del bar en la década de 1930. Sin lujos, sin brochetas de pepinillos encurtidos y tocino. El sabor es equilibrado, con la cantidad justa de acidez y alcohol. El sabor especiado es notable, pero no abrumador”, explica el artículo.

El periodista estadounidense también se fue a los bares Buenos Aires, en barrio Escalante, y Cata, en Tamarindo.

LEA MÁS: Este es el bar Bahamas, el lugar donde nació el Chiliguaro

Después de haber probado el chiliguaro en diferentes lugares, resume así: “Al igual que el Bloody Mary, en Estados Unidos, cada bar en Costa Rica tiene su propia receta de chiliguaro. Las versiones más básicas simplemente mezclan tabasco con guaro, con una rodaja de lima al lado.

El mero mero. Mauricio Azofeifa nos sirve un traguito de chiliguaro justo en la barra del bar Bahamas en La Cali. (Eduardo Vega Arguijo)

“Otros son más creativos y mezclan mango u otras frutas, u optan por salsas hechas con chile panameño o Salsa Lizano, un condimento comercial similar a la salsa inglesa. Para bien o para mal, el guaro se ha mantenido prácticamente constante”.

Tremendo orgullo

La mundialmente prestigiosa revista pone las cosas en su lugar y reconoce que el chiliguaro fue inventado en el bar Bahamas, en el barrio La California, por dos costarricenses: Mauricio Azofeifa y Luis Pablo Araya.

Nosotros buscamos a Mauricio, un gran amigo de La Teja, y lo encontramos todo feliz porque entiende la importancia de que su “bebé” le de la vuelta al mundo en una publicación de tanta calidad.

LEA MÁS: Periodista recibirá cerca de medio millón de la Fanal por pleito del chiliguaro

“Importantísimo haber salido en semejante revista. La verdad, no nos lo esperábamos, ni lo sabíamos. El periodista vino a Costa Rica y no dijo nada, simplemente comenzó a probar el chiliguaro.

Luis Pablo Araya en la puerta del bar Bahamas, en donde se inventó el chiliguaro. (Bryan Castillo)

“Nos parece realmente valioso que el artículo le da el crédito del invento a dos ticos y también que reconoce que peleamos duro con grandes empresas por el registro original de la marca. Alegra demasiado que, al periodista, quien es especializado en bebidas de todo el mundo, le gustó el chiliguaro”, nos comentó Mauricio.

Nicholas Gill, de hecho, contactó a Mauricio antes de hacer la nota e hicieron muy buena química, porque al conversar ambos se dieron cuenta que, además, les encanta la cocina.

Fue así que en medio de la conversación telefónica, el tico le comentó al estadounidense la fuerte apuesta en la cual están para llevar al chiliguaro a mercados internacionales.

La respuesta del gringo dejó con la peluca parada y muy ilusionado a Mauricio: “No me sorprende que dentro de poco el chiliguaro se esté tomando en todo el mundo”.

LEA MÁS: La Teja lo lleva 7 días gratis a México

Que un conocedor de cocteles y todo tipo de bebidas, quien anda por todo el planeta probando nuevos tragos, diga que el chiliguaro tico bien puede pegar a nivel internacional, es una muy buena señal de que, ojalá, dentro de poco un tico y cualquier persona puedan pedir un trago de chiliguaro en un bar en China, Argentina, Rusia y hasta Australia.

¿Quién quita un quite? Y nuestro chiliguaro se mete en las grandes ligas del mundo y se comienza a vender en muchos países. (Cortesía)

“En eso estamos, buscando empaparnos bien del proceso que se debe seguir para poder exportar un producto. El sueño es que el chiliguaro se venda, primero en América, después en el resto del mundo”, aseguró Azofeifa.