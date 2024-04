El chuzo más caro de la Expomóvil 2024 hace algo impresionante con los huecos de nuestras calles

Nada más imagínese usted llegando adonde su pareja con el chuzo más chuzo y más caro de la Expomóvil 2024, o bien, llegando a la mejenga de los martes con los compas del barrio en un deportivo Corvette que vale más de 112 millones de colones.

Es que hasta el color es perfecto para que uno quiebre el chanchito y se compre esa nave de 220 mil dólares. (JOHN DURAN)

¿Verdad que hasta guapo se ve uno en un chuzo tan chuzo? Pues se vale soñar y para que ese sueño no sea tan lejano, le presentamos ese carrazo ideal para cualquier persona que busque andar en una nave idéntica a las que usan en las competencias mundiales de carreras.

Nos fuimos para la Expomóvil 2024, la cual usted puede visitar en el Centro de Eventos Pedregal hasta el próximo domingo 28 de abril, a buscar el chuzo más chuzo de toda la Expo y logramos llegarle a un Corvette Z06 2024 que nos estaba haciendo ojitos para que lo conociéramos.

Este Corvette lo encontramos descansando en el puesto de Chevrolet, la marca fabricante. En verdad que es el actor principal porque todo el mundo tiene que volver su mirada a semejante belleza. Casi no hubo persona que le pasara de largo. El chuzo atrae como si tuviera un imán.

Nos acercamos a don Igor Ortiz, gerente regional de Chevrolet, quien nos confirmó que el carrazo vale 220 mil dólares (un poquito más de 112 millones de colones), al mismo tiempo nos dijo que si queríamos comprarlo de una vez nos lo podíamos llevar y que solo hay dos en el país y otros poquitos en el mundo. Seguro nos lo ofreció porque nos vio cara de platudos.

Se le hace la boca agua a uno cuando lo ve por dentro, en verdad que dan ganas de sacarlo con tarjetazo a 6 meses. (JOHN DURAN)

“Estamos hablando del deportivo más caro que tenemos, no hay otro deportivo de mayor valor o con tantas extras como este. Es lo máximo en carros de alto desempeño, por eso es tan exclusivo para el país.

“Quien se monta en este Corvette lo hace sobre 670 caballos de fuerza, lo que le da grandes ventajas de velocidad en carretera, además, está hecho de una forma aerodinámica tal que se mezcla muy bien con el viento y eso le permite mayor velocidad y estabilidad”, nos aseguró don Igor.

En la parte de atrás el bicho tiene alerones especiales que permiten que el aire fluya mejor por el chasis, se refresque el motor y se avance mejor sobre el asfalto. Las llantas de adelante son más gruesas que las de atrás para que también se contribuya a la estabilidad en carretera.

Uno se da cuenta que está ante un monstruo veloz cuando le explican que tiene una caja de cambios automática-secuencial de 10 velocidades, o sea, 10 marchas que se cambian en el volante si se quiere. También se puede usar automático o manual, uno es el que decide.

Los asientos son los mismos que se usan para las carreras profesionales. (JOHN DURAN)

Tiene memoria para los huecos

¿Si ajusto unos cinquitos y me compro ese chuzo no sería dejar la trompa en el primero hueco que me tope? La respuesta de don Igor es que no.

“Le voy a dejar bien claro que con este Corvette eso no aplica porque el carro tiene una opción que permite levantar la trompa, la parte delantera, cuando uno va a pasar por huecos, para que no pegue.

“Lo mejor, cuando usted pasa un hueco de inmediato lo marca en el GPS y la próxima vez que usted pasa por ese lugar ya el carro solito sabe que debe levantarse solo para no pegar con el hueco que le advirtieron. Pasado el hueco solito y suavemente el carro vuelve a bajar”, respondió el gerente de Chevrolet.

Amigo lector, le vamos a pedir el favor que estornude. Ya. Ya pasó. Eso duró este Corvette en prenderse y llegar a 100 kilómetros por hora. Asegura don Igor que de 0 kilómetros a 100, el chuzo dura 2,9 segundos, menos de lo que usted duró en ese estornudo.

Está hecho de tal forma en su chasis que se vuelve un amigo del viento en carretera. (JOHN DURAN)

¿Cuál es la mayor velocidad?

“En nuestras carreteras ticas es difícil lograr aprovecharle toda la capacidad a este carro, pero digamos que podría llegar apenas a 280 kilómetros por hora en nuestras carreteras, pero en un lugar con rectas largas y en condiciones ideales se puede hablar que alcanza 310 kilómetros por hora”, respondió el gerente.

Tiene particularidades como que el motor está atrás, los asientos tienen aire acondicionado particular para el conductor y el acompañante, quienes también tiene bolsas de aire al frente y a los lados.

Si usted se lo compra se salva porque solo hay dos de estos en el país. (JOHN DURAN)

El chuzo se vuelve un perfecto amigo del conductor porque se puede programar en 5 modos de viaje: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode y Z Mode, además, la suspensión es de un alto desempeño, ideal para nuestras carreteras con tanto huevo y muertos.