¡El colmo! Lanamme ya detectó fallos estructurales en paso a desnivel de Guadalupe

El 24 de marzo del 2021 se inauguró el paso a desnivel de Guadalupe sobre la ruta de Circunvalación y tan solo poco más de un año después el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), detectó irregularidades en su construcción, las que compiló en su informe de auditoría.

La obra fue inaugurada tan solo hace un año y cuatro meses. (Jose Cordero)

La unidad de Auditoría Técnica presentó los resultados finales y entre los principales hallazgos detectó:

La ruta cuenta con una regularidad de la superficie del pavimento aceptable en tres de los cuatro carriles

en tres de los cuatro carriles En el caso del carril externo en el sentido San Pedro - Calle Blancos no se cumplió con el valor promedio del Índice de Regularidad Internacional (IRI) que es de 1,85 metros por kilómetro por lo que se estableció que el Estado sería retribuido con un pago compensatorio, pero no se especificó de cuánto sería dicho monto ni cómo se calculará.

Se detectaron secciones del pavimento en los diferentes carriles del tronco principal con una condición estructural buena, regular y severa .

. Se detectaron altas deflexiones en el tramo final del proyecto, cerca de la intersección de Calle Blancos, donde únicamente se colocó una sobrecarga asfáltica, sobre el pavimento existente y eso se asocia a una baja capacidad estructural.

Un potencial riesgo de colisión a las luminarias colocadas en la mediana del eje central del proyecto, según la solución implementada como sistema de contención vehicular.

a las luminarias colocadas en la mediana del eje central del proyecto, según la solución implementada como sistema de contención vehicular. Hay deterioros prematuros en la capa de asfalto de la rampa de acceso Guadalupe - San Pedro.

Algunos tramos de la vía ya empiezan a mostrar deterioro. (Jose Cordero)

Luego de entregarle el informe al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en mayo anterior, la unidad ejecutora comunicó que se gestionaron las reparaciones correspondientes como parte de la garantía, y sin costo adicional para el Estado.

No obstante, la información técnica aportada no permite afirmar que la reparación hecha es suficiente para garantizar la vida útil de la estructura, por lo que se solicitó a la Unidad Ejecutora el complemento de la información para comprobar la idoneidad de la reparación, pero aún no han respondido.

Por ello, Lanamme recomendó:

Monitorear el carril externo en el sentido San Pedro - Calle Blancos durante su vida útil

Monitoreo continuo a la capacidad estructural de las secciones de pavimento con deficiencias para determinar si requiere un refuerzo estructural o la atención de estas para garantizar la vida útil de la estructura de pavimentos.

