Empecé a hacer esto porque estaba sentado con mi hermano, conversando y estábamos hablando de que alguien en Twitter estaba compartiendo desinformación y tenían un montón de seguidores y entonces yo dije, ‘eso no puede ser, hay que corregir, mandar la información correcta’. Empecé a publicar tratando de contrarrestar un poquito lo que se estaba dando. Un día me invitaron a canal 7 para conversar del covid-19 y me di cuenta del impacto que podía tener dando esa información correcta.