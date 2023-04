El emotivo mensaje de Joselyn Chacón sobre la muerte de Gerardo Zamora

Joselyn Chacón, exministra de Salud, puso este Jueves Santo un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook sobre la muerte del conocido periodista Gerardo Zamora, cuya vida de apagó este miércoles en la noche.

Chacón se sintió identificada con el dolor que enfrenta la familia del comunicador porque hace apenas tres meses ella perdió a su mamá.

Gerardo Zamora murió la noche de este Miércoles Santo. Foto: Instagram.

“El dolor es enorme al perder a quien amamos, pero se imaginan esa paz de Gerardo al irse y saber que fue tan amado y sus legados entregados al futuro.

“Sin dejar de lado a su esposa. ¿Quiénes de ustedes pueden decir que en una enfermedad tienen un mujerón o un hombre que te ame hasta el final de tal manera? Él se va sabiendo que sus pequeños quedaron protegidos.

“Que Dios le dé mucha fortaleza a su familia, pero ojalá de corazón cada uno de nosotros terminemos nuestra vida con alguien que sepa amarse y apoyarse como ellos”, escribió la exministra en su perfil.

Chacón publicó este Miércoles Santo una foto en la que se ve de paseo compartiendo con su familia, además, acompañó la imagen de un mensaje.

Joselyn Chacón disfruta el mayor tiempo posible con su papá. Foto: Facebook. (Facebook)

“Al final de tu vida nunca te arrepentirás de no haber aprobado un examen más, de no haber ganado un veredicto más o no haber cerrado un trato más.

“Lamentarás el tiempo que no pasaste con un esposo, un amigo, un hijo o tus padres. Papi ahora es nuestro roble mientras mami disfruta la eternidad del amor”, expresó Chacón en la red social.