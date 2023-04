¿Recuerda a la diputada que hizo una sexi sesión de fotos en la Asamblea? Tenemos noticias de ella

Andrea Morales recuerda con mucha nostalgia su paso por la Asamblea Legislativa. Foto: Cortesía. (Archivo)

La exdiputada Andrea Morales, quien llegó a la Asamblea Legislativa con apenas 25 años, durante el segundo mandato del expresidente Óscar Arias, en el periodo 2006-2010, fue una de las legisladoras que más dio de qué hablar en su paso por el Congreso.

Llegó a su curul de la mano del Partido Acción Ciudadana (PAC), pero luego se declaró independiente y ahora le tira durísimo en redes sociales a ese partido.

Uno de sus episodios más sonados y también criticados fue cuando se hizo una sexi sesión de fotos para la revista Soho, nada más y nada menos que en el salón de Beneméritos de la Patria.

La exdiputada se cuida mucho con las comidas y el ejercicio. Foto: Cortesía. (Archivo)

También es muy recordada por su paso por la televisión nacional, ya que participó en una de las ediciones de Dancing with stars.

Pero, ¿dónde está ahora Andrea?, ¿a qué se dedica y qué planes tiene? La exdiputada habló con La Teja y asegura que se siente en la etapa más plena de su vida, además, está muy enamorada.

— Doña Andrea, cuénteme, ¿a qué se dedica ahora?

Actualmente tengo la gerencia comercial de Agua Montaña, una planta que embotella agua de manantial. Tengo ya año y medio de estar ahí.

Morales dice que se siente en la mejor etapa de su vida. Foto: Cortesía. (Archivo)

— Sabemos que se casó, ¿cómo le ha ido en esa nueva vida?

Me casé en diciembre del 2021. A la boda solo fueron el abogado y dos testigos, porque fue en plena pandemia. Decidimos esperar a que pasara todo para hacer la fiesta y la verdad nos hemos enredado tanto que no lo hemos hecho, pero sí lo quiero hacer en algún momento.

Esta nueva etapa ha sido maravillosa. Estoy muy agradecida de haber disfrutado de mi soltería y después haber tomado la decisión de casarme ya con la madurez que tengo ahora, a mis 42 años. Me he tomado este compromiso con seriedad y con mucha ilusión. Mi esposo, Ricardo Sotomayor, ha sido una bendición para mi vida

— ¿Cuál fue la mayor enseñanza que le dejó el ser diputada?

El ser diputada me dejó muchas enseñanzas, creo que fue una oportunidad increíble que voy a atesorar siempre. Creo que si tuviera que decir qué fue lo que más aprendí, sería a tener empatía, a trata de buscar diálogo y acuerdos, me volvió una persona buena en entender y escuchar a los demás, al final me volví una experta conciliando.

Esta es una de las fotos de la polémica sesión con Soho. Foto: Cortesía. (Archivo)

— ¿Qué fue lo más difícil de su paso por la Asamblea Legislativa?

El escrutinio público y la pérdida de la privacidad. Cuando uno está en la función pública, la gente juzga de una manera muy injusta, eso quizás fue lo más difícil para mí, enfrentarme a tanta crítica cuando tenía apenas 27 años, tuve que madurar a la brava.

— ¿Qué fue lo que más disfrutó de ser diputada?

Lo que más disfruté fue conocer a tanta gente tan interesante y de la cual aprendí tanto. Otras de las cosas que disfruté mucho fue el ayudar a las personas, crear un impacto positivo y hacer la diferencia.

Andrea Morales y Ricardo Sotomayor tiene un año y tres meses de casados. Foto: Cortesía. (Archivo)

— ¿Se siente satisfecha con el trabajo que hizo como legisladora?

Creo que uno siempre hubiera querido hacer más, verdad, sobre todo porque el país tiene tanto que dar y está tan lleno de tanta gente linda. Las posibilidades de este país son infinitas, entonces siempre hay como una sensación de, ‘qué lástima que no se pudo hacer más’. Es difícil poder hacer todo lo que se quiere cuando hay tantas personas involucradas en el proceso de toma de decisión y tantos intereses involucrados

— ¿Volvería a ser diputada?

Siempre he dicho que uno nunca debe decir nunca, pero estoy muy contenta y satisfecha, profesionalmente plena en mi etapa en la empresa privada. Es mucho más fácil tomar decisiones que en la parte pública. Ahorita no me veo volviendo a eso, la verdad.

La exlegisladora participó en Dancing with the stars. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

—¿Cómo recuerda el episodio de la sesión de fotos de Soho?

La recuerdo de manera muy simpática, siempre he creído que la gente tuvo una reacción exagerada, me parece que fue una foto inocente y hasta sin gracia, pero bueno, en política la gente utiliza cualquier situación para hacer ataques y aprovechar para bajarle el piso a las personas.

En aquel momento yo era diputada electa, pero no había asumido el cargo aún y caí en una entrevista en la que me dijeron póngase ahí y no medí lo que podía pasar, aunque sigo pensando que la consecuencia fue exagerada y hasta hubo hipocresía y doble moral, porque había muchas cosas mucho más importantes que eso en aquel momento, pero a la larga fue bueno, porque permitió abrir un debate sobre el papel de la juventud en la política.

— En cuanto a la política en general, ¿tiene algún plan?

Siempre trato de involucrarme en la medida de lo que pueda y de apoyar a las personas que yo creo que pueden impactar positivamente el país. Me he involucrado en movimiento locales y en la presidenciales siempre trato de apoyar a los candidatos que creo que representan mejor lo que quiero para el país.

— Sabíamos que había roto relaciones con el PAC y que estaba cerca de Liberación Nacional, ¿se mantiene esa cercanía?

No, en este momento no. Creo que el país ha tenido cambios importantes en la política partidaria y creo que hay partidos políticos que se han quedado un poco rezagados ante esos cambios.

No me siento ahorita cerca de ningún partido en particular, la política está mutando más a fijarse en las personas y no tanto en el partido político.

Yo soy afín a las ideologías más liberales y menos de izquierda y a partir de ahí tomo mis decisiones.

Andrea dice que le encanta ponerse retos de todo tipo. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

— ¿Tiene mascotas?

No, mi esposo no quiere, pero a mí me gustaría, tengo que convencerlo, tengo que usar las habilidades en la Asamblea Legislativa (dijo entre risas).

— ¿Cuál es su comida preferida?

Yo creo que son las ensaladas, me encantan. Todo lo que son vegetales, las hortalizas, las cosas frescas, mi cuerpo como que las acepta muy bien, entonces me encanta.

La bella mujer está estrenando un podcast. Foto: Cortesía. (Archivo)

— ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Yo soy muy activa en temas de ejercicio, me gusta mucho ir al gimnasio y últimamente me he hecho muy fanática de escuchar podcast, quizás porque justamente acabo de sacar uno, se llama Vamos en serio y está en la plataforma de YouTube, también estamos en Facebook y en Instagram.

Estoy feliz, es un programa de entrevistas y trato de tener conversaciones casuales con los personajes de actualidad nacional, un poco para conocer a la persona detrás del personaje, son conversaciones como si estuviera uno en la sala de la casa.

Andrea se siente feliz y plena en su matrimonio. Foto: Cortesía. (Archivo)

— ¿Qué planes tiene para el futuro?

Me gusta constantemente estarme retando a mí misma y salirme de la zona de confort. Soy muy abierta a las posibilidades, esta vida se vive una vez y uno debe estar abierto a conocer cosas diferentes y experimentar, eso lo hace a uno madurar y crecer.

Yo he hecho muchas cosas: estudié Derecho, fui diputada, luego estuve trabajando en temas de regulación con entidades regulatorias. Después pase a Relaciones Públicas, estuve un tiempo también en cuestiones de Mercadeo y ahora estoy en comercial, en ventas y bueno, Mercadeo también, he hecho muchas cosas diferentes.