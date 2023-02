Video: Diputado Ariel Robles cuenta por qué en el colegio le pasaban haciendo boleta

Ariel Robles dice que cada día aprende a ser un mejor diputado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Ariel Robles, uno de los actuales diputados se confesó con La Teja y contó que cuando estaba en el colegio le pasaban haciendo boletas porque tenía el pelo largo y porque iba en tenis, pero su mamá, en lugar de regañarlo, lo apoyaba porque sabía que él estaba defendiendo su identidad.

Robles, del partido Frente Amplio, tiene apenas 31 años y es uno de los legisladores que más llama la atención, porque no tiene pelos en la lengua para soltarle las verdades a sus compañeros.

Él nació en el centro de Pérez Zeledón y vivió ahí hasta el año pasado. Es el mayor de tres hermanos. Estudió en la escuela Laboratorio, donde en las mañanas se daban las materias normales y en las tardes había clubes de deporte, teatro, bailes populares; Ariel siempre estaba en teatro. Estudió en dos colegios: el Calderón Guardia y el liceo Aeropuerto Jerusalem.

— Su mamá es docente y usted también, ¿pesó el ejemplo de su mamá en la elección de su profesión?

Sí pesó, siempre me gustó la docencia. Estudié en la Universidad Nacional en la sede regional Brunca, saqué el bachillerato, después una maestría en Gestión Educativa y Liderazgo y después saqué otra maestría en Educación en el Campus Central. También estudié Enseñanza del Inglés y quiero estudiar portugués, ya sé algo, pero quiero estudiar más.

Lo que más me gusta de enseñar es el diálogo con los estudiantes, porque el proceso de enseñanza - aprendizaje en el que yo creo, aprenden tanto el estudiante como el docente.

— ¿Cómo inició en la política?

Hubo varios momentos importantes, mi mamá siempre estuvo sindicalizada cuando yo estaba pequeñillo, me llevaba a las manifestaciones, porque no tenía dónde dejarme. Protestó contra el Combo del ICE, me recuerdo ver a José Merino y mi mamá me decía: “vea, ese es el diputado del pueblo” y a mí se me grabó eso.

Luego, cuando estaba en el colegio peleábamos por la construcción del centro educativo, íbamos a protestar al aeropuerto cuando iban las autoridades de Gobierno, recuerdo bien cuando iba con Óscar Arias, con don Rodrigo Arias, vea las vueltas que da la vida que hoy Rodrigo Arias es el presidente de la Asamblea Legislativa.

— ¿Por qué se inclinó por el Frente Amplio?

Mi primer voto fue en el 2010 y voté por José María Villalta, para que fuera diputado, y no por él, sino porque era el partido de José Merino. Años después decidí darle el apoyo a José María Villalta.

— Vi unas fotos de la campaña donde tenía el pelo largo, ¿siempre lo tuvo así?

En el colegio lo tuve largo y en el último año me lo corté, después en la universidad me lo dejé crecer otra vez.

En el colegio siempre me hacían boletas por el pelo largo y por andar en tenis, pero tenía buenas notas, entonces no me preocupaba tanto. Mis papás tienen mucha influencia en mí, mi mamá en mi forma de pensar y mi papá en la de actuar. Cuando llegaba a la casa con las boletas, mi mamá me decía: “bueno, ¿qué hacemos?, ¿puntos en conducta o identidad?” y yo le decía: “identidad, mami” y ella me decía: “identidad, entonces” y firmaba la boleta.

— ¿Por qué se lo cortó antes de llegar a la Asamblea?

El pelo largo hay que cuidarlo mucho y yo no tenía ni ganas ni tiempo de hacerlo; también quizás por lo político, en la primera campaña que estuve, en la que tenía el pelo largo, recibí comentarios como: “ese muchacho es muy bueno, pero tiene el pelo largo”, es un sin sentido, pero pasa, es como ahora que dicen en redes sociales: “me gusta como habla, pero, ¿por qué va con arete a la Asamblea Legislativa?”. Yo creo que ningún otro diputado hombre tiene aretes ahorita.

— ¿Usted tenía el arete desde antes?

No, pero me lo puse para decir que esta es una generación de chavalos jóvenes que tienen pelo largo, usan aretes, tienen tatuajes y tienen algo qué decir, además, puede incidir en su realidad política.

— ¿Usted cree en Dios?

Sí, tengo una forma diferente de creer. En mi familia siempre hemos sido muy espirituales, mi papá tuvo un origen en una familia evangélica, mi mamá católica y ahora ya no tiene religión tampoco, pero siempre hemos creído que tenemos que tratar con amor a las personas.

Tengo espiritualidad, creo en el amor y si Dios es amor, entonces creo en Dios, lo que no creo es en el odio.

— Usted es uno de los diputados que promueve la legalización de la marihuana, ¿la ha consumido?

Sí, he consumido cannabis, no soy un consumidor habitual, he consumido ocasionalmente y podría volver a hacerlo, pero dar a entender que soy consumidor habitual es peligroso y hasta irresponsable, porque yo no sé la realidad que tienen muchas otras personas a la hora de consumir cannabis.

Consumir cannabis, al igual que consumir alcohol y cigarrillos, tiene que ser un acto de responsabilidad. Nunca he fumado, así que cuando he consumido cannabis ha sido con comida, que me han regalado un brownie o una galleta, o lo hemos preparado, lo hice con una mentalidad clara de los impactos que puede tener el consumo de cannabis.

— ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en la Asamblea Legislativa?

Mis papás me enseñaron a ser educado, a que si yo entro a una comisión y tengo un debate acalorado, cuando termina la comisión, separo eso de la convivencia, pero aquí hay personas que no son así y se toman todo personal, son una cara en el escenario político y otra fuera del escenario político, me ha costado mucho entender la hipocresía.

— Hay personas que lo comparan con José María Villalta, ¿le molesta eso?

No, lo tomo como broma y hasta vacilo cuando me dicen Villaltilla o Villalta 2.0.

Hay bromas que me dan mucha gracia, dibujos o memes, a mí no me quitan el sueño ese tipo de cosas, creo que uno tiene que asumirlas con madurez, es parte de la idiosincrasia costarricense.

Yo tengo 31 años y me llamo Ariel, ¿usted cree que a mi edad alguien no me ha hecho la broma de que me llamo igual que la Sirenita, o que me llamo igual que el jabón?, yo pasé por la escuela y el colegio, no me voy a ofender por eso.

— ¿Qué planes tiene para cuando terminen estos cuatro años?

Volver a la U, a la docencia, también quiero volver a estudiar.

Volver a Pérez Zeledón, la vida allá es diferente, no me termino de acostumbrar a la ciudad, me ha costado mucho el tema de las presas, me parecen inaceptables, inexplicables, ¿cómo voy a transitar siete kilómetros en una hora?, ¡eso es una exageración!, yo en una hora viajaría de Pérez a Uvita, ¡cuánta vida se nos va en las presas!

— Después de esta experiencia como diputado, ¿analizaría una candidatura presidencial?

(Suelta la risa) Nombres, eso no está ni en el más remoto plan, es que para la política se requiere un ejercicio de responsabilidad, no puede ser solo pasión. A hoy yo no me veo en eso, porque creo que hay que aprender muchas cosas y hay que hacerlo con responsabilidad, entonces que vean a ver quién agarra ese churuco.