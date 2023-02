Video: Ujier con más años en Asamblea Legislativa ha conocido a 570 diputados

Manrique Núñez Avendaño es el ujier con más años de trabajar en la Asamblea Legislativa, él le ha servido a los diputados desde 1986 y dice que todos los días disfruta mucho su labor.

Los ujieres son los funcionarios que asisten a los legisladores en todo momento en el Congreso. Les llevan el café, agua, les sirven bocadillos en el cafetín, les hacen mandados mientras están en las comisiones o en el Plenario y también se encargan de cerrar y abrir las puertas de las salas de comisión y del Plenario Legislativo.

Núñez a La Teja como han sido estos 36 años al servicio del Congreso y hasta dijo cuáles son los legisladores que más ha admirado en su trayectoria.

Manrique Nuñez, el Ujier con más años de trabajar en la Asamblea Legislativa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Cuántos años tiene usted de trabajar en la Asamblea Legislativa?

Tengo 36 años, entré el 1 de diciembre de 1986, tenía 21 años y este fue mi primer y único trabajo.

— ¿Dónde vive?

En San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Soy soltero y no tengo hijos.

— ¿Cómo fue su llegada a la Asamblea Legislativa?

Me alegré mucho, soy bachiller de colegio y tengo varios cursos de computación y la verdad me gusta mucho mi trabajo, siempre he sido ujier y no quise cambiarme de puesto porque siempre he estado contento con lo que hago. He podido cumplir muchas metas, como ayudar a mi familia y otras personas y eso me llena mucho.

El herediano dice que disfruta mucho su trabajo. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

— ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Servirle a los señores diputados, tanto en el Plenario Legislativo como en las distintas comisiones. También he trabajado en el cafetín.

— ¿Qué funciones tiene un ujier?

Un ujier, según el diccionario de la Real Academia Española, es el servidor del rey. Estamos encargados de servirle a los diputados agua, café o té en las comisiones legislativas o cualquier cosa que necesiten.

Además, tenemos que estar pendientes de que no se rompa el curum, que es la cantidad mínima de diputados para las sesiones de las comisiones y el plenario legislativo. Tenemos que estar atentos y recoger firmas cuando nos lo piden en las comisiones.

También tenemos que estar muy atentos para cerrar las puertas del plenario cuando el presidente de la Asamblea, en este caso don Rodrigo Arias, nos dice que lo hagamos, eso es cuando se van a hacer votaciones.

Manrique asegura que el nuevo edificio es mucho más cómodo y tecnológico. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Qué tipo de diputados ha conocido?

Como todo, algunos muy amables y otros no tanto, también algunos muy intelectuales como don Rolando Laclé, Danilo Chaverri, Óscar Soley, Alberto Fait, Jorge Rossi.

Tuve el gusto de conocer a la primera mujer que fue presidenta de la Asamblea, Rosemarie Karpinski.

— ¿Qué experiencia es la que más lo ha marcado en estos años?

Vivir la experiencia del combo del ICE, eso me marcó para siempre. Era impresionante ver llegar todos los días a gente muy violenta, hasta quebraron la barra del público en el antiguo edificio central en el plenario viejo, era necesario que todo el Congreso estuviera rodeado de guardias.

— ¿Qué le parece el edificio nuevo?

Es más bonito porque hay más tecnología, más comodidad, es mucho más amplio, es lo que la Asamblea Legislativa necesitaba hace muchos años.

— ¿Recuerda alguna anécdota curiosa con algún legislador?

Una vez estaba en una comisión y me dice un diputado de aquel entonces Juan José Trejos, “llámeme a fulano de tal” y yo no sabía quien era, entonces me dijo ‘¡diay huevon!’, todo me regañó esa vez.

También ha significado mucho para mí conocer grandes diputados y oradores como don Alberto Cañas, Édgar Ugalde, José Miguel Corrales y don Jorge Luis Villanueva.

Y no solo he conocido diputados, sino hasta presidentes internacionales como Carlos Salinas de Gortari (de México) y Carlos Saúl Menem (de Argentina).

— ¿Qué es lo más difícil de ser ujier?

El tema de cerrar las puertas en el plenario, quizá, a veces le ponen a uno el pie para que no pueda cerrar, o está uno cerrando y me gritan para que no cierre la puerta porque los ponen ausentes y no les pagan la dieta, pero diay, si el presidente ordena cerrar hay que hacerlo y punto.

A Nuñez le falta ocho años para pensionarse. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

— ¿Sus conocidos le preguntan cosas de la Asamblea Legislativa?

Sí, claro, a veces me preguntan que como es tal diputado o como es el trabajo en la Asamblea porque les llama mucho la atención saber que uno ve todos los días a los diputados.

— ¿Cómo fue la pandemia aquí en el Congreso?

Fue un tiempo con muchas restricciones, había que usar mascarilla siempre, no se permitía el ingreso de público, ni siquiera podían entrar los asesores a las comisiones, no se podía tener contacto con nadie.

—¿Cuánto le falta para pensionarse?

Me faltan como ocho años, así que seguro conoceré todavía a los diputados de otras dos administraciones.