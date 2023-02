Vuelven las pruebas nacionales para estudiantes de sexto grado y undécimo año

Este jueves se presentó la “Ruta de la Educación 2023-2026″, que pretende mejorar el nivel educativo de los estudiantes del país. Entre los anuncios que se hicieron, estuvo el regreso de las pruebas nacionales.

Las pruebas nacionales volverán a evaluar a los estudiantes, pero ahora de modo digital. Foto: Cortesía MEP

Estas se aplicarán en marzo y octubre de cada año a los estudiantes de sexto grado y de undécimo año en colegios académicos o duodécimo año en el caso de los técnicos.

La prueba al inicio de año no tendrá una nota válida, sino que busca descubrir el conocimiento de los estudiantes en la materia que se impartirá ese año para trabaja en ellas durante el desarrollo del curso lectivo y que las aprenda en esos meses.

Para este 2023, el peso de las pruebas nacionales será de 40% de la nota y el restante 60% del trabajo en las aulas.

Para el 2024, se equiparará el peso de la prueba, será un 50% de estas y 50% el trabajo en el aula durante todo el año.

Las pruebas serán digitales, ya no serán en papel, explicó la ministra de Educación, Anna Katherina Müller Castro.

“En el caso de las escuelas que no tienen buena conectividad podrán hacer el examen descargado y no directamente en línea y si ya del todo no cuenta con computadoras, se mantendría la prueba impresa”, amplió el viceministro de Educación, Melvin Duarte.