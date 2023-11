El guaro adulterado con metanol sigue llevando dolor a las familias ticas este 2023

Este 2023 el tema se ha tratado muy poco en los medios, sin embargo, el guaro adulterado con metanol sigue matando costarricenses.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, en promedio, cada dos meses muere una persona en el país intoxicada por el metanol que, al mezclarlo con guaro, se vuelve un asesino muy efectivo.

El guaro con metanol es un asesino en serie que no ha dejado de matar ticos este 2023. (Jorge Castillo)

Hasta el pasado jueves 9 de noviembre se registraron 5 muertos directamente relacionados al consumo de guaro adulterado con metanol y otras 4 personas que estuvieron a punto de morir intoxicadas, pero al final ganaron la batalla.

¿Por qué es un asesino muy efectivo? El propio Ministerio de Salud responde: “La intoxicación por metanol, un alcohol tóxico, no apto para bebidas es una de las enfermedades de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una enfermedad no común y con síntomas y signos no específicos muchas veces la pasamos por alto y con esto aumentamos su mortalidad”.

El guaro con metanol está ceñido contra los hombres, ninguno de los fallecidos o intoxicados hasta el momento es mujer. También esta mezcla maldita la tiene contra hombres menores de 60 años, con un promedio de edad de 47 años. El promedio de edad baja a 55 años en el caso de los intoxicados que se salvaron.

En Liberia y en el cantón central de San José murieron dos personas (una en cada lugar) por esta intoxicación, en Alajuela fallecieron 3. Mientras que los intoxicados que sobrevivieron son de San José centro, Alajuelita, Barva de Heredia y Pococí.

“Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología debemos abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal.

“Sus síntomas se deben principalmente a la acumulación de ácido fórmico, que causa alteraciones pulmonares, metabólicas, neurológicas y renales”, afirma el Ministerio de Salud.

En resumen, hablamos de un asesino en serie demasiado efectivo, tanto así que el guaro adulterado con metanol mató 75 personas en el 2019; 52 en el 2020; 22 en el 2021 y 6 en el 2022. En los últimos 5 años, hasta el pasado 9 de noviembre, ya mató a 160 personas.