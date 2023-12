El hospital México le invita a regalar vida donando sangre esta Navidad

El hospital México le invita a acercarse a donar sangre en estos días festivos. Archivo (Banco Nacional de Sangre)

Durante la época de Fin de Año, la sangre se necesita más que nunca en los hospitales y por eso, el hospital México le invita a acercarse a donar este líquido vital durante estos días.

El Banco de Sangre de este centro médico le espera de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y sábados, domingos y feriados de 7 a.m. a 12:30 p.m. Jacqueline Duque, jefa del Banco de Sangre, recordó que quienes donan sangre ayudan a pacientes que llegan al centro médico de emergencia y en casos como cirugías, tratamientos de cáncer y otras situaciones críticas.

“Hay un faltante importante de sangre para estos días, por lo que se les insta a venir y donar. A los donantes se les dará un pequeño refrigerio para su recuperación”, agregó.

No los olvide

La doctora destacó que en ciertos meses, la reserva de sangre se reduce significativamente y la necesidad del líquido es importante en todo momento, ya que, con cada donante pueden salvarse hasta cuatro vidas.

Los requisitos para convertirse en donante son:

Pesar más de 52 kilogramos y medir más de 1.50 metros, tener entre 18 y 65 años, no padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa, no haber tenido síntomas de gripe, ni haber tomado antibióticos en los últimos 15 días, no haber tenido una cirugía en los últimos seis meses.