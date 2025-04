El ingeniero y luchador de jiu-jitsu que busca ser el campeón de Guerra de Parrillas

A Óscar Arias Gutiérrez la vida le sabe a humo, esfuerzo y carne bien cocinada.

Este domingueño de 33 años, ingeniero industrial, esposo amoroso de doña Laura y papá de un emprendimiento que se llama Smoke Shack Grill, se ganó el corazón del jurado del reality show Guerra de Parrillas, al punto que terminó siendo el triunfador del segundo episodio.

El ingeniero y luchador de jiu-jitsu que busca ahora ser el campeón de Guerra de parrillas. En la foto, con su traje y su cinturón café que espera en menos de 4 años cambiar por negro. (Cortesía/Cortesía Óscar Arias)

Sí, este muchacho, que hasta hace un año apenas sabía cómo encender una parrilla y cocinar chorizo y salchichón, ahora se luce preparando cortes de carne ahumados con madera de mezquite y acompañados de vegetales salteados con chimichurri.

Lo suyo ha sido un crecimiento acelerado, lleno de pasión, de videos, de cursos, de tropiezos y, sobre todo, de mucha hambre por aprender.

“La cocina siempre me ha gustado, mi mamá cocinaba y de ahí nació esa espinita. Hace un año llevé mi primer curso de parrilla y todo cambió. Antes solo sabía poner salchichón, ahora hasta me contratan para bodas, quinceaños y eventos empresariales”, cuenta con tremenda alegría.

Óscar trabaja de lunes a viernes en una empresa en el área de proyectos, pero apenas cae la noche o llega el fin de semana, se convierte en el maestro parrillero detrás del humo.

El capítulo 2 enfrentó a cuatro muy buenos parrilleros, de izquierda a derecha: Daniel Umaña, Rudy Gamboa, Óscar Arias y Javier Bonilla. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La parrilla es mi tercera pasión, porque la primera es la ingeniería y el segundo es el jiu-jitsu brasileño. Ya soy cinturón café y estoy trabajando muy duro en la preparación para el cinturón negro, pero me faltan unos cuatro años. Esta preparación me ha enseñado a no rendirme, a mejorar siempre, cada día”, asegura.

A la final

Su ingreso a Guerra de Parrillas fue casi de chiripa.

“Un cuñado me mandó un anuncio del periódico. Me animé, mandé mis datos y a los días ya estaba parrillando con una cámara al frente”, recuerda.

Le tocó competir contra tres rivales de peso (Daniel Umaña, Rodolfo Gamboa y Javier Bonilla), con más experiencia y hasta locales establecidos.

“Yo dije: Tengo que ponerle bien duro en todo, porque sabía que no iba a ser fácil. El corte fue punta de solomo, con ingredientes sorpresa: suquini y apio”.

Lo que hizo fue digno de chef profesional: asó los suquinis con huevo, salteó los vegetales y los ahumó, hizo un chimichurri, montó un huevo frito con la yema suave para comérsela con barritas de apio, y cocinó la carne a término medio, sellada al final y ahumada con madera de mezquite. Todo eso... ¡en una hora!

Nuestro compañero fotoperiodista, Rafael Pacheco, logró esta preciosa foto mientras Óscar prendía el carbón para pasarlo a la parrilla. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando anunciaron su nombre como el ganador, Óscar casi no lo creía.

“Fue una mezcla de sorpresa y alivio. Los otros eran buenísimos, pero confié en mi sazón y me salió bien”.

Ganó un delantal profesional, guantes, termómetro, en fin, casi cien mil colones en implementos parrilleros, pero más que eso, ganó confianza.

“Me salieron varias invitaciones para cocinar en otros lados, hice buenos contactos y me ayudó a posicionar mi marca”.

Óscar ya está en la final, al igual que otro herediano, Emerson Ramírez, quien fue el ganador del primer programa.

Pulseador

Smoke Shack Grill no tiene local físico, funciona por encargos para eventos: bodas, quinceaños, eventos empresariales y hasta reuniones familiares desde diez personas en adelante. Algunos sábados saca costillas para vender y su cuenta en redes sociales no para de crecer.

“Yo lo veo como una segunda entrada, pero también como algo que me llena. Cuando cocino y la gente prueba lo que hago y le gusta, es como si todo el esfuerzo valiera la pena”, comenta.

Eso sí, su esposa ha sido parte clave del éxito.

“Laura me apoya montones, entiende que esto me apasiona y me ayuda en todo lo que puede. Cuando gané el programa, ella fue la más feliz”.

Óscar (derecha) en su trabajito diario como ingeniero industrial junto a Juan Ramírez, gerente de producción. (Cortesía/Cortesía Óscar Arias)

Para la gran final del reality (el próximo 26 de abril), Óscar va con todo.

“Espero no me toque una parrilla que no sepa usar (ríe), pero voy decidido a ganar. Sé que tengo que aprender mucho, pero ya me siento listo para lo que venga”.

Quienes quieran probar su sazón o contratarlo para algún evento pueden contactarlo al 8993-4334, o buscarlo en Instagram, Facebook o TikTok como “Smoke Shack Grill”. Ahí lo verán, con su delantal bien puesto, rodeado de humo, carne y ese fuego interno que solo tienen los que cocinan con el alma.

Guerra de Parrillas es un proyecto de La Teja presentado por Carnes San Martín, con el apoyo de Huawei, Supermercado Avenida 10, Cerveza Pilsen, Motos Honda y Parrillas Char-Broil.

Esa cara es de tremenda contentera porque ahí ya le habían dicho que ganó el capítulo 2 de Guerra de parrillas y eso le dio un boleto directo a la gran final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, la Escuela Costarricense de Parrilleros, también Spicylab, la empresa experta en especias y sales para carnes y Axión X-TREME, el potente lavaplatos que es efectivo hasta en parrillas.