Pero ya para entonces José no daba más. De 75 kilos que pesaba había bajado a 35; estaba en el puro hueso. Ya no soportaba los dolores, los tratamientos, las inyecciones, las sondas y pasaba hirviendo en calentura. Una de tantas noches horribles en el hospital, el 16 de agosto, los doctores le dijeron a sus familiares que mejor alistaran todo para el funeral y que llegaran a despedirse porque José no amanecía. Siguió su lucha, pero no mejoraba,