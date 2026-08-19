El MEP reduce a 473 el número de centros educativos con clases suspendidas por inundaciones

El Ministerio de Educación Pública (MEP) redujo a 473 el número de centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones debido a los efectos de la emergencia climática.

La cifra representa aproximadamente la mitad de los centros que llegaron a suspender clases de manera preventiva durante la mayor afectación.

Según el MEP, la decisión se tomó a partir de la mejoría en las condiciones meteorológicas.

Las inundaciones mantienen varios centros educativos cerrados. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó una disminución significativa de las lluvias durante el lunes y la madrugada de este martes, debido al alejamiento de la onda tropical número 33.

El IMN advierte que los suelos mantienen niveles de saturación entre 90 % y 100 % en las cuencas del Caribe y el Pacífico sur.

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Además, se pronostican lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y las primeras horas de la noche, por lo que el alejamiento de la onda tropical no significa que hayan desaparecido los riesgos.

Luego de las respectivas valoraciones, se mantienen suspendidas solo en los lugares donde hay riesgo.

El MEP indicó que continuará monitoreando la situación junto con el IMN, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las autoridades regionales.

Para consultar las escuelas que no tienen clase, puede hacer clic en este link