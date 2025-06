El país tendrá 30 nuevas brujas durante la Noche de San Juan

Se viene la noche más mágica del año, cuando la frontera entre los vivos y los muertos se adelgaza al máximo. Es conocida como la “Noche de San Juan”. Será el próximo 24 de junio y en el país, ese día, se iniciarán 30 nuevas brujas.

Treinta nuevas brujas tendrá el país durante la noche de San Juan. (Cortesía/Cortesía)

Nos cuenta Mithzi Bonilla, bruja de cuarta generación, sacerdotisa, guía espiritual, tarotista y médium, quien es conocida en las redes sociales como Mithzi-Tarot, que un grupo de brujos y brujas de Costa Rica irán a una playa del Pacífico para aprovechar toda la magia que encierra la “Noche de San Juan” y para realizar los ritos necesarios cuando alguien quiere convertirse oficialmente en una nueva bruja o brujo.

30 nuevas brujas tendrá el país en la Noche de San Juan

Mithzi nos explica que, ya por tradición ancestral heredada de Europa, se encienden fogatas para que las candidatas salten siete veces encima del fuego.

El ritual se tiene que hacer a la orilla del mar porque también el ritual exige que cada nueva bruja debe ser golpeada por siete olas del mar.

Es una noche en la cual las nuevas hechiceras van a recibir y, por primera vez, cargar de energías de los vivos y los muertos sus escobas.

Las nuevas brujas deben saltar sobre el fuego siete veces como parte del rito. (Cortesía/Cortesía)

“La escoba no es una fantasía de los cuentos en la vida de las brujas. En verdad que es una herramienta fundamental porque sirve para realizar limpias a personas, barrer los males de algún lugar y de enorme protección para cada bruja”, explica Mithzi.

“Cada bruja vivirá por primera vez algo que las marcará para el resto de la vida, la realización de un conjuro especial para que sean las energías positivas de la naturaleza la que le designen el animal guía que le acompañará y protegerá para el resto de la vida. Podrá ser invocado por la bruja en el momento en que así lo necesite”, agrega.

Los rituales de la Noche de San Juan comenzarán este 23 de junio a partir de las 6 de la tarde, cuando van de camino a la playa a donde llegan a eso de las 9 de la noche.

Lo primero es invocar lo que el mundo de la magia conoce como elementales: nomos, duendes, hadas, entre otros. También se le pedirá a la naturaleza protección para todos los que participan en los rituales que se harán toda la madrugada del 24 de junio, incluso hasta los primeros rayos del sol.

Mithzi es bruja de cuarta generación e iniciará nuevas brujas este 24 de junio. (Cortesía/Cortesía)

No es la primera vez que brujas y brujos del país se reúnen en la Noche de San Juan, al contrario, es ya una tradición de años aquí. En esta ocasión el grupo es de casi 80 personas entre las que se encuentran varios niños.

“¿Por qué niños? Porque desde muy temprana edad hay personas que ya muestran sus dones como el de la adivinación, poder comunicarse con muertos, poder ver personas que ya murieron o que tienen contactos especiales con entidades de diferentes niveles astrales.

Los rituales de la Noche de San Juan se hacen frente al mar. (Cortesía/Cortesía)

“En nuestro grupo está Daniela, la bruja más joven del país, quien tiene el don de poder hablar con personas del más allá y cuando era niña hasta pensaron que estaba loca. No, no es locura, son dones y cuando se entiende eso la persona puede canalizar mejor sus dones y si es desde niño, mejor”, aclara Mithzi.

¿Por qué fuego? “Porque el fuego purifica, arranca los males que pueda traer una persona incluso de una o varias generaciones” ¿Por qué el agua de mar? “Porque es un símbolo de purificación, de renovación, nuevo comienzos”.

Noche peligrosa

Explica Esteban Morales, mago ritualista y guía espiritual, que la Noche de San Juan no puede ser tomada en vacilón, al contrario, es muy peligrosa porque como la frontera entre el más allá y los vivos se adelgaza al máximo, bien pueden pasar espíritus muy malos hacia el lado de los vivos.

La Noche de San Juan es para unir fuerzas y hacer ritos en grupo. (Cortesía/Cortesía)

“Es una noche muy peligrosa, no es para ponerse a jugar con magia, mucho menos alguien que no sabe. No es una noche para hacer conjuros o hechizos si no se sabe porque se puede despertar el mal y terminar con demonio encima de nosotros.

“De hecho, en lo que haremos nosotros yo voy de guardián, tengo que incluso usar ropa especial protectora, por así decirlo, usaré como un chaleco antibalas que me protege de demonios”, aclaró.

La Noche de San Juan, en América Latina y Europa especialmente, está relacionada con fuego, saltos de brujas por las noches al frente del mar. Es una noche para decirle adiós a lo malo y saludar lo bueno.

Tiene que ver con el solsticio de verano que es cuando el sol alcanza su punto más alto en este hemisferio y por eso la noche del 24 de junio es la más corta del año, de ahí la tradición de ayudarle al sol encendiendo hogueras. En la agricultura es el día de comenzar a sembrar para garantizar abundante cosecha.