El pan no es malo, pero tiene amigos que no son buena compañía

¡Feliz Día Mundial del Pan! Este 16 de octubre el mundo celebra a uno de los alimentos que es tan amado como odiado en la mesa de los ticos.

Aprovechamos esta celebración para saber más del pan y nos dimos cuenta que no es mala gente, es la pandilla de amigos los que lo malean.

El pan no es mala gente, es la pandilla de amigos los que lo malean

Para informarnos bien buscamos a una experta, la nutricionista Alejandra Irola, la misma que es viral en redes sociales con sus consejos nutricionales en “Quédicelanutri”.

Es ella quien nos confirma que el pan no es mala gente, es un buen tipo, lo que pasa es que nosotros los ticos, en muchas ocasiones, lo juntamos con unas amistades que lo transforman en, por así decirlo, “nuestro peor enemigo”.

Nos explica la nutri Irola que, un baguete, un bollo de pan, un melcochón, como quiera llamarlo, tiene vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), vitamina B6 (piridoxina B9) y ácido fólico. Además, fosforo, magnesio, calcio y potasio.

La nutricionista Alejandra Irola nos habla del pan integral

-¿El pan es malo?

No hay secretos, el pan como tal no es un enemigo, lo que pasa es que muchas personas abusan de su consumo. Con el tema del pan es sencillo, debe comerse con medida, no puede ser que compremos un bollo de pan y nos comamos la mitad en una sentada.

El pan se puede comer, pero en pedacitos, no es cuestión de comerse medio bollo en una sola sentada. (Shutterstock)

¿Cuál es la pandilla que malea al pan?

Tenemos muy malas costumbres en nuestros hogares, compramos pan y le echamos margarina, mayonesa, salsa de tomate, mostaza, por ejemplo. Hay gente que, incluso, le echa mantequilla al pan y se lo come también mojándolo con natilla y para colmo se come medio bollo en una sola sentada.

Es ahí cuando el pan no es bueno para nuestra dieta diaria, porque hasta eso, nos comemos medio bollo en el desayuno, otro pedazo en el café de la tarde y al final del día se acabó el bollo entero.

¿Otras malas compañías?

Hay otra muy mala costumbre, almorzar o cenar con pan. No digo que no se pueda, pero el exceso es lo que nos afecta. Muchas familias comen arroz, frijoles, macarrones, además, arriman un pedazo de pan.

La nutricionista Alejandra Irola hace pan de elote

¿Cómo logramos que el pan siga siendo buena gente?

Seguimos con el ejemplo de la pandilla de amigos, el pan también tiene una pandilla de amigos que lo hacen mantenerse buena gente. Lo primero es dejar claro que del bollo de pan que se compra para el desayuno, solo se puede comer una persona unos 5 centímetros, no más.

A ese pedacito de pan se le pueden agregar unos frijolitos arreglados, huevito, una tajada de queso. Es bueno también ponerle tomate, pepino fresco, cebolla, cualquier vegetal o algún aderezo que no sea mayonesa.

A nosotros en La Teja nos encantan los sándwiches de pan con aguacate y salchichón ¿se puede?

¡Claro! Sí se puede. El salchichón es la proteína que se ocupa. Igual pueden hacerse uno de aguacate con frijol, o bien el pan con torta de huevo. El tamaño sí importa, no puede ser un gran pedazo de pan, debe ser con medida.

Así no. Es demasiado pan para un desayuno con pinto y huevo. Menos de la mitad del pedazo de esta foto es lo ideal. (Mayela Lopez)

Después de comer pan en el desayuno ¿podemos comer otro pedacito en el cafecito de la tarde?

Mejor no y no todos los días, además, de comer que sea un pedacito, otra vez, de no máximo 5 centímetros.

Si ya hay mucha hambre, puede ser una tostada con frijoles molidos, un pedacito de pan con tomate o algún vegetal y hasta un pedacito de queso. Repito, no todos los días. Puede ser un día pan, al otro una tortilla, el que sigue galleta soda. Es bueno rellenar el pan con vegetales y una proteína.

¿Por qué satanizan tanto al pan?

Por todo lo que le agregamos y porque comemos porciones muy grandes. No hay que satanizar al pan, hay que tenerle respeto, comer pedacitos y saberlo combinar para no excedernos.

Así sí. Vean cómo el pancito con aguacate y pedacitos de pollito de bombillo que nos sobró del día anterior hacen una buena pandilla. (Shutterstock)

¿Es cierto que los pequeñitos de la casa es mejor que no coman pan?

El tema con los niños, al igual que los adultos mayores y las embarazadas, es que necesitan alimentarse bien porque podrían desnutrirse muy rápido. El pan los llena, pero con lo que se conoce como calorías vacías. El otro problema es que al llenarse con pan ya no comen otras cosas que realmente sí ocupan. El pan debe ser un acompañante para esta población y no un sustituto de comidas.

Anoche compramos pollito frito, de esos de bombillo que es tan rico y nos sobró ¿puedo usarlo para hacerme un sándwich en el desayuno?

Sí. No le veo problema, eso sí, hay que quitarle a ese pollo todo el pellejito y con la pura carne hacerse el sándwich, pero una vez más, comerse un pedacito, no abusar porque ahí está el problema.

El pan puede seguir siendo parte de todos los hogares del país, hay que comerlo en porciones pequeñas y acompañándolo bien: frijolitos, huevito, tomate, pepino, lechuga, carne que nos quedó de la noche anterior.