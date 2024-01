El papa Francisco habló del infierno y de la única vez que negó el perdón

El papa Francisco habló sobre un tema muy delicado y hasta polémico para la iglesia: el infierno.

En una entrevista que dio el sumo pontífice al programa Che tempo che fa, del canal de televisión italiano Nove, aseguró que le gusta pensar que el infierno está vacío.

El papa Francisco sorprendió al hablar del infierno. Foto: AFP. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

“Es un deseo que espero sea realidad, pero es un deseo”, agregó el religioso durante la entrevista, en la que también habló sobre la única vez que negó el perdón en sus 54 años de sacerdote, entre otros temas.

“Me gusta pensar en el Señor con este abrazo, cuando voy y le digo: ‘pero he fallado en esto’. Me gusta pensarlo, con la mano haciendo así y me dice: ‘pero sigue adelante, adelante, sigue adelante’. El Señor que nos alienta a andar adelante, que no se escandaliza con nuestros pecados, porque es padre y nos acompaña”, manifestó.

El medio de comunicación Infovaticana.com informó que no es la primera vez que el papa Francisco habla del infierno en su pontificado. El medio de comunicación Infovaticana informó que también lo hizo en marzo de 2014, cuando instó a los hombres y mujeres que hacen parte de la mafia en Italia a convertirse, para no terminar en el infierno.

“Conviértanse: aún es tiempo para no terminar en el infierno. Es lo que les espera si continúan por este camino. Ustedes han tenido un papá y una mamá: piensen en ellos. Lloren un poco y conviértanse”, dijo el papa en aquella ocasión.

El santo padre pide a la gente evitar la corrupción. Foto: AFP. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Ese mismo año, en junio, Francisco advirtió a los corruptos también a convertirse, porque de no hacerlo, serán entonces “los perros del infierno quienes beberán su sangre”.

Además, en marzo de 2015, el santo padre se reunió con niños y jóvenes y les explicó qué es y quiénes van al infierno.

“Al infierno no te mandan: si vas es porque lo eliges tú. El infierno es querer alejarse de Dios, porque no quiero el amor de Dios. El diablo es el infierno, porque él lo ha querido: nunca más tener relación con Dios”, detalló el líder religioso.

“Va al infierno solamente aquel que dice a Dios: ‘No te necesito, me arreglo yo sólo’, como ha hecho el diablo, que es el único del que estamos seguros que está en el infierno”, agregó.

El líder religioso también habló de la única vez que negó el perdón. Foto: Archivo. (david herranz)

También, en junio de 2022, en una audiencia con un grupo de religiosos, el papa Francisco dijo: “Muchas veces, lo digo con amargura, hablo en general, no de ustedes, porque no los conozco, encontramos que algunas comunidades religiosas son un verdadero infierno, un infierno de celos, de lucha de poder. ¿Y el amor dónde está?”.

Otro tema que tocó el santo padre es que en 54 años de sacerdocio sólo una vez negó el perdón debido a la hipocresía de la persona.

“Siempre he perdonado todo, pero lo diré también con la conciencia de que esa persona tal vez recaiga, pero el Señor nos perdona, nos ayuda a no recaer, o a recaer menos, pero perdona siempre”, expresó.