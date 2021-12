El portal más grande de Centroamérica está en Guanacaste. (Cortesía de Ricardo L)

En los próximos días estará completamente listo el portal más grande de Centroamérica. El nacimiento representará una aldea de Belén de los tiempos del nacimiento de Jesús y usted podrá caminar en medio de ella.

La obra está localizada en el camino espiritual de El Salto de Bagaces, Guanacaste, en la entrada a Ciudad Ponderosa.

En un inicio el portal contará con 48 piezas de distintos tipos de personajes y sus creadores aseguran que cada uno está hecho con una esencia única. Además, otra de las curiosidades del portal es que hay figuras de hasta dos metros de altura y están hechas sin moldes, por lo que cada una es completamente única.

La representación tiene niños y también animales. (Cortesía de Ricardo L)

El equipo que construyó el enorme pasito es de 24 integrantes y es el mismo que hizo la Negrita más grande del mundo, por lo que ya tienen experiencia en este tipo de obras tan grandes en tamaño y en fe.

Precisamente la enorme imagen de Virgen de los Ángeles será vecina de estas nuevas figuras, ya que está a unos diez metros de la aldea.

Ricardo López, el escultor que se encargó de darle vida a estas figuras dice que está muy contento de saber que la obra está casi terminada.

La Teja conversó con el artista, quien describió como ha sido el proceso para construir el portalote.

El equipo constructor hará una aldea y hasta una granja para acomodar las figuras. (Cortesía de Ricardo L)

— ¿De dónde nació la idea de hacer el portal gigante?

Nació cuando estábamos construyendo La Negrita más grande del mundo, pensamos en hacer algo para despertar el espíritu navideño y así surgió la idea.

— ¿Cuando empezaron la construcción del pasito?

Hace unos dos meses, ha sido un trabajo duro, pero tenemos un equipo fuerte y bien consolidado, ya hemos trabajado juntos antes y eso nos permite entendernos y algo importante es que aquí todos somos de todo, por eso vamos a avanzando.

Trabajamos duro de lunes a sábado de siete de la mañana a cinco de la tarde.

El escultor Ricardo López dice que cada imagen tiene su esencia porque está hecha con amor. (Cortesía de Ricardo L)

— ¿Que les falta para terminar?

Estamos terminando los últimos detalles, yo pensaría que ya la otra semana (por ahí del 10 de diciembre) estaría todo listo. Ya están hechas las 48 figuras pero algunas aún están en la etapa de pintura. También estamos haciendo las estructuras de la aldea donde van a estar las imágenes, la idea es que sea como una ciudad por la que la gente pueda caminar.

— ¿Qué figuras tiene el portal?

Además de las principales: María, José, el Niño, la mula, el buey y los reyes magos, hay varios pastores, ángeles, ovejas, chanchos, perros, gallos, también hay niños, un herrero, un carpintero.

Cada personaje tiene su esencia, entre todo el equipo elegimos el gesto que queremos que tenga en el rostro porque la idea es que sean únicos. Tenemos figuras distintas a las comunes como un pastor gordito que está comiendo y una anciana que lleva un jarrón de agua, difícilmente eso se va a ver en otro portal.

Hay imágenes curiosas como la del pastor comelón. (Cortesía de Ricardo L)

— ¿Que ha sido lo más difícil del proceso?

Pues las figuras humanas son de más detalles. Quisimos también lucirnos con el pesebre y también tuvimos mucho cuidado con detalles como la ropa de las figuras, tenía que ser una ropa similar a la época del nacimiento de Jesús para que todo tuviera sentido.

El proceso de la pintura está en manos del escultor y pintor Yeison Silva que ha hecho un trabajo espectacular, es muy creativo y le da a las figuras un toque final a mano, único y hermoso.

— ¿Había hecho portales antes?

Si, bastante grandes, con figuras de metro y medio, pero estas son más grandes, además tiene muchas más figuras.

Este año el portal va a tener 48 piezas, pero la idea es que cada año podamos ir incorporando más figuras y así hacer la aldea más grande. Queremos luego hacer carpinteros, panaderos y otros personajes.

También hay una anciana que va camino a recoger agua a un pozo. (Cortesía de Ricardo L)

— ¿Qué le ha parecido la experiencia de participar en la construcción del portal más grande de Centroamérica?

Muy enriquecedora, el equipo que tenemos es muy bueno y siempre nos apoyamos entre todos, no hay envidias, sino que tratamos de ayudarnos unos a otros para que el resultado del trabajo sea el mejor posible; la satisfacción que siento de haber participado en el proyecto es muy grande.

Estudio de la época

Yeison Silva, el pintor de la obra, dice que para elegir los colores y acabados de las imágenes ha estudiado bastante cómo fue la época en la que nació Jesús, porque quieren hacer un trabajo bastante realista.

“En aquellos tiempos no había ropa de colores tan vivos como ahora porque usaban telas que tenían de tejidos naturales y lana de oveja, por eso estamos usando colores bastante neutros”, comentó.

No podían faltar los tradicionales reyes magos. (Cortesía de Ricardo L)

El artista dijo que participar en el proyecto tiene un significado muy especial, ya que esta es la primera vez que celebra una Navidad.

“Cuando estaba soltero no era muy religioso, pero ahora que me casé voy a la iglesia y he aprendido el gran significado que tiene el portal para la gente. Para mí es un honor participar en un proyecto como este, es rescatar una tradición para mucha gente devota que viene desde hace cientos de años.

“Todo el equipo tiene un gran respeto por las figuras porque sabemos que tienen un valor único para los creyentes. Hacer un portal es como congelar un momento de fe en una representación”, aseguró.

También hay trabajadores de la época como herreros. (Cortesía de Ricardo L)

Yeison dice que él y el resto del equipo han sido lo más detallistas posible para darle un acabado especial a cada figura.

“Las imágenes tienen imperfecciones así como todos las tenemos, les damos brillo en el rostro, tienen sus pestañas y gestos. Siempre tomamos en cuenta las opiniones de todos para saber cómo sacarle mayor provecho a los detalles. El rostro del leñador, por ejemplo, muestra cansancio porque es un trabajo duro, ese tipo de detalles hacen la diferencia”.

Entrada será gratis

Tony Arroyo, director de proyectos de la empresa que construyó el portal, dice que esperan que la inauguración del nacimiento sea entre el 12 y el 19 de diciembre, aunque aún la fecha no está del todo definida.

Yeison Silva fue quien se encargó de ponerle color al portal. (Cortesía de Ricardo L)

Él dijo que estas esculturas forman parte de un proyecto de cuatro etapas de un museo religioso que nació de la idea de un grupo de amigos que quería tener un lugar para orar y reflexionar.

La primera etapa fue la construcción de la Negrita, la segunda el portal y se espera que más adelante se construya una cruz y después un Cristo.

Tony dijo que luego de la inauguración del portal las personas que gusten podrán ir a ver el portal sin pagar un cinco porque la entrada es gratis. El horario de apertura del lugar es de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

“Hacer un portal es como congelar un momento de fe en una representación”. — Yeison Silva, escultor y pintor

El pesebre y el Niño fue de los trabajos que más chinearon. (Cortesía de Ricardo L)