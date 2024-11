El profe Sergio da clases de Matemáticas por medio de TikTok y Youtube

Les vamos a presentar al profe Sergio, sí, ese mismo que los estudiantes de cuarto y quinto año de colegio buscan tanto en redes sociales al preparase en Matemáticas para la Prueba Estandarizada del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El pasado 28 de octubre comenzó la Prueba Nacional Estandarizada que tiene un valor del 40% de la nota final para ganar el título de bachiller colegial. Nosotros fuimos al Colegio Superior de Señoritas ese 28 de octubre para ser parte del inicio de estos exámenes.

Les presentamos al profe Sergio, quien tanto ayuda en matemáticas a los colegiales. En la foto con Oliver Atom en Japón. Solo para conocedores y Supercampeones. (Cortesía)

La estudiante Yeimy Velásquez nos contó que ella estudió mucho con sus profes del Señoritas, con las prácticas que ellos les hacían y les daban, además, aprovechó Internet.

Ella nos dio un ejemplo claro de cómo aprovechó las redes sociales: “En TikTok encontré al ‘Profe Sergio’, quien tiene muchos repasos para Matemática y eso me ayudó muchísimo porque me recordó temas de Mate que se me habían olvidado”.

LEA MÁS: Generación de la pandemia inició las pruebas del MEP que sí valen para sacar el título colegial

Pues resulta que el profe Sergio es bien seguido en TikTok, sobre todo para cuando se vienen los exámenes del MEP porque es bien carga para las matemáticas y nos dimos a la tarea de buscarlo para presentárselos.

Comenzó en el 2018

Muy amablemente el profe Sergio nos atendió.. Se llama Sergio Contreras Méndez, es azucarero de nacimiento, de El Coyol de Turrialba, tiene 45 años, trabaja en el CINDEA de Turri y tiene 23 años de ser profe.

El Profe Sergio estuvo en Japón para el Quinceaños de su hija, aquí en una de sus fotos amadas, con Mazinger Z. (Cortesía)

Desde el 2018 le picó el gusanillo de hacer videos para ayudarle a los estudiantes de colegio. Nos explica que fue a partir de la pandemia del 2020 que se disparó su popularidad y muchos colegiales comenzaron a seguirlo. Lo suelta una generación de quinto año que se gradúa y lo agarran los de cuarto años que ocupan afilarse para el siguiente año.

Está casado con Laura Monestel, quien es profe de Español, tienen 4 hijos (Pedro, Esteban, Allan y Abril). A pesar de que pasa con las redes sociales de arriba para abajo ayudando a los colegiales, casi nunca sale y nos dice “es que no me llevo con las cámaras”.

¿Pasatiempos? Es de la generación animé, como él mismo dice, por eso le encanta Gokú, Ragma, Supercampeones, de hecho, tiene una colección de animé, manga y videojuegos. Lo suyo es el Nintendo y un amor especial por la cultura japonesa.

En TikTok tiene 20.600 seguidores y 180.400 Me gusta; en YouTube tiene 24 mil suscriptores.

“Voy aprendiendo día con día, ya sé que en WhatsApp lo que debo abrir es una comunidad porque me acepta más gente. Haré más en vivo para el 2025 y arrancaré desde varias semanas antes de las pruebas del MEP.

LEA MÁS: UNA enumeró los problemas de la educación costarricense y estamos fatal

“En el 2018 comencé con nada de experiencia. Tenía una tableta y no sabía ni cómo subir videos, pero sabía que quería ayudar a los muchachos. Comencé planificando las clases, hacía el video y lo subía. En el 2018 y 2019 subí varios videos, pero no tantos.

Con su hija Abril en el viaje a Japón que hicieron por la celebración del Quinceaños de ella. (Cortesía)

Más videos por pandemia

“A partir del 2020, por la pandemia, aumenté la cantidad de videos que hacía. Comencé a tener estudiantes conectados para las prácticas y explicaciones, pero también hacía videos para los que no podían conectarse. Al acercarse las pruebas FARO del 2020 aumentó la cantidad y fue cuando se me ocurrió hacer un folleto junto con un código QR para que cada estudiante, cuando quisiera, bajara los videos”, explica el profe.

Tenía muy claro que había una debilidad en Matemáticas de parte de los estudiantes por eso se esmeró mucho en ayudar con prácticas muy bien explicadas. Cada ejercicio tiene su video bien clarito.

No solo ha conquistado a los estudiantes, a muchos profesores les gusta lo que hace y le piden el material, el cual consiste en prácticas para imprimir en papel y el video explicativo.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde se fue a ayudar a Guanacaste y lo que encontró le partió el corazón

“Me conmovió mucho la estudiante que ustedes sacaron en la nota porque me tenía muy presente, incluso sabía que yo era turrialbeño, ese es un dato que casi nunca he dicho, lo que significa que sí sigue todos mis videos. Por eso hago todo el esfuerzo, para ayudar”, dijo orgulloso.

La envida de muchos con esta tremenda foto en tierras japonesas. La estatua y la revista que tiene en la mano ¡Grande profe! (Cortesía)

Puro amor

“Uso mucho TikTok y YouTube, además, se me ocurrió hacer un grupo de WhatsApp, pero se me llenó con 2.500 contactos, después hice otro y también lo llené, hice otro y también se llenó. Es increíble, todo ha sido de boca en boca, yo no ando promocionando mis redes”, comenta con alegría.

La última semana antes del 28 de octubre pasado el profe Sergio se conectó en vivo varias veces y llegó a tener 1.800 estudiantes pegados. Hubo un día que se conectó de 10 de la noche a 1:15 de la madrugada y ahí estaban los fieles alumnos con él.

LEA MÁS: Inundaciones: Alimenta animales porque no olvida lo que vivió con el huracán Nate

“Lo hago por amor a la educación porque sé que hay necesidades grandes en matemáticas. Le voy a decir sin miedo, en YouTube me gané 600 dólares en un año, o sea, no es por dinero, es por el cariño a los estudiantes. Los educadores tenemos esa vocación”, aclara.

Aquí estan los profes. El Profe Sergio con su esposa, la profe Laura de Español. (Cortesía)

Las matemáticas siempre le gustaron, en los ochentas, como estudiantes, hacía dibujos y los relacionaba con algo matemático. No era un alumno de cien corrido como muchos pensarán, pero no le costó.