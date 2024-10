Generación de la pandemia inició las pruebas del MEP que sí valen para sacar el título colegial

La generación de estudiantes de colegio que entró a sétimo en el 2020, justo cuando comenzó la pandemia provocada por el covid-19, no fue al colegio hasta el 2022, al comenzar su tercer año colegial inició este lunes un duro reto: las pruebas estandarizadas.

Generación que conoció un pupitre hasta tercer año inició las pruebas del MEP que sí valen para sacar el título colegial. En la foto, Natalia López del Colegio Superior de Señoritas. (Eduardo Vega Arguijo)

“Fue hasta noveno que me pude sentar en un pupitre y recibir clases con mis compañeros. No fue fácil. Los primeros dos años fueron muy complicados porque nos tocó sí o sí acostumbrarnos a recibir clases virtuales”, expresó Natalia López Torres estudiante de quinto año del Colegio Superior de Señoritas.

“Al entrar ya a clases presenciales sí fue un inicio difícil porque todo era nuevo. Nos tocó, en noveno año, vivir las experiencias que se tenían que vivir en sétimo: trasladarnos, entrar a un aula y compartir con compañeros, disfrutar los recreos, en fin, fue complicado”, reconoce Natalia, quien sueña con ser ingeniera eléctrica.

A pesar de que durante dos años el pupitre de Natalia fue el escritorio que tiene en el cuarto donde duerme, llegó a hacer los exámenes del Ministerio de Educación (MEP), muy positiva y segura.

A Yeimy Velásquez le encantan las matemáticas y quiere ser piloto de aviones comerciales. (Eduardo Vega Arguijo)

“Sí logramos en los últimos tres años, que han sido totalmente presenciales, resolver lo que no se aprendió bien en primero y segundo, fue a base de mucha práctica y un compromiso grande de todas.

“Hubo que correr estudiando mucho, pero se logró y eso se lo agradezco mucho al colegio porque hubo compromiso total. En mi caso, logré aprovechar al máximo las redes sociales, en TikTok, YouTube, Instagram, entre otras, logré encontrar prácticas, aclarar algunas dudas y aumentar el estudio. Las aproveché muy bien”, aseguró la estudiante.

Yeimy Velásquez, otra alumna de quinto año del Señoritas, vecina de barrio México, cuenta que ella practicó mucho con el material de la página oficial del MEP y también con todas las prácticas que el enviaron los profesores.

Ella nos da un ejemplo claro de cómo aprovechó las redes sociales: “En TikTok encontré al ‘Profe Sergio’ quien tiene muchos repasos para Matemática y eso me ayudó muchísimo porque me recordó temas de Mate que se me habían olvidado.

Más de 51 mil colegiales comenzaron los exámenes del MEP que sí valen para graduarse. (Cortesía)

“No es un profesor de mi colegio, es de Turrialba o algo así, pero me gusta mucho como explica los temas. En verdad que aproveché las redes sociales para mantenerme aprendiendo porque en mis dos primeros años de colegio todo fue desde la casa por la pandemia”, reconoció la futura piloto de aviones comerciales.

Más de 51 mil a exámenes

Más de 51 mil colegiales de todo el país arrancaron este lunes 28 de octubre los exámenes del Ministerio de Educación (MEP) que sí valen para graduarse.

Explica el MEP que, desde este lunes al viernes 01 de noviembre, 51.245 estudiantes de quinto año de secundaria, de 961 colegios diurnos y nocturnos, harán lo que se llama Prueba Nacional Estandarizada sumativa 2024.

Son 36.628 estudiantes de colegios diurnos y 14.617 de horario nocturno, de último año, de los cuales 13.218 harán los exámenes por computadora y 38.027 en papel.

“Esta prueba tiene como objetivo verificar los logros alcanzados en cuanto a los conocimientos y habilidades, además toma en consideración insumos aportados en la prueba diagnóstica realizada a inicios de mayo del 2024, la cual es requisito para graduarse.

Este lunes 28 de octubre arrancaron los colegiales con Estudios Sociales. (Cortesía)

“Al ser una prueba sumativa posee una calificación para efectos de promoción y certificación”, explica el MEP.

Estudios Sociales fue el primer examen este lunes, continúan el martes con Matemáticas, el miércoles 30 con Español, jueves le toca a Ciencias (Biología, Física y Química) y, concluyen el viernes con Educación Cívica.

Cada día de examen tendrá una duración de dos horas y de tres, en el caso de los estudiantes que cuenten con el apoyo educativo de una hora adicional, ya aprobada.

“Al igual que para los colegios técnicos y primaria, en secundaria, la prueba es sumativa, es decir, tiene una calificación. Para este año por acuerdo el Consejo Superior de Educación (CSE), corresponde a un 40 % de la nota final, mientras que el restante 60% lo complementa la nota de presentación, que se calcula como el promedio de las notas de décimo y el primer periodo de undécimo año”, agrega el MEP.

El martes 29 de octubre es el examen de Matemáticas, el miércoles 30 con Español, jueves 31 Ciencias (Biología, Física y Química) y, concluyen el viernes 01 de noviembre con Educación Cívica. (Cortesía)

Entre todos los exámenes suman 175 preguntas, de acuerdo al MEP, por cada materia los estudiantes responden 35 preguntas.

