El pueblo opina sobre polémica póliza del Gobierno y respuesta no gustará a muchos

En el puritico corazón de San José, el parque Central, le consultamos al pueblo qué opina sobre la polémica póliza de seguros que el Gobierno quiere pagar para posibles tortas que cometan el presidente y los ministros. A ninguno de los consultados le gustó que la plata del pueblo se use para eso.

Denis Corella, vecino de río Conejo de Corralillo de Cartago, nos comentó: “Esa póliza es una barbaridad, no tengo ni idea cómo se les ocurren esas cosas. Bueno, la verdad, está buenísima la idea, pero que la paguen el presidente y los ministros de su propia bolsa.

Pueblo opina sobre polémica póliza del Gobierno: “Uno mete las patas y se las arregla solo, que hagan lo mismo”, considera don Denis Corella. (Eduardo Vega Arguijo)

“Lo que me da cólera es que buscan cuidarse de una torta que hagan con plata ajena, con la plata de todos los costarricenses y eso no se vale. No estoy para nada de acuerdo con esa loca póliza”, comenta el cartago.

“Si el presidente o algún ministro se jala una torta ¿por qué el pueblo tiene que pagarles nada si los responsables son ellos? Es indignante, si uno mete las patas y se las arregla solo, que hagan lo mismo ellos”, agregó.

David Cuevas, de Hatillo 5, nos dijo con total seguridad que esa póliza de fijo se usará. “Póngase a pensar, es casi un hecho que el presidente o algún ministro se jalará una torta y no tiene ni pies ni cabeza que el pueblo les ayude cuando son ellos los que se equivocan.

Otro indignado es Mauricio Mena, vecino de Alajuelita, asegura: “Me huele muy feo esto de la póliza. Ponerse a pensar en eso, es confirmar que están metiendo las patas y se quieren curar en salud. Rechazo totalmente que todos paguemos las tortas de los políticos”.

A los consultados en San José no les gusta para nada la póliza "antitortas". (Jose Cordero)

De acuerdo al Sicop, la póliza sería por ¢248.391.706 anuales y el límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.

La póliza incluiría gastos y costos legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas, incluidos directores y oficiales retirados. Esta contemplaría costos por procesos de extradición, enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.

También, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación y administradores no ejecutivos.

A Ileana Lázaro, también de Alajuelita, no es posible que se agarre la plata del pueblo para estos temas cuando podrían estarse usando en asuntos como la Salud y la Educación. “Es plata de todos nosotros y se debe respetar. Si se jalan una torta que se defiendan con su dinero o, como le sucede al pueblo, que vayan presos”, advirtió.

Si el presidente Chaves o alguno de sus ministros se jala una torta, que se defiendan con su plasta, es lo que aseguran los consultados.

Julio Miranda, vecino de chepe, está tan indignado que levanta la voz para decir que “este tema de la póliza ‘antitortas’ ni se debería estar analizando de tan absurdo que es. Quien comete errores que los enfrente con su propio dinero”, afirma.