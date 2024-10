Rodrigo Arias mandó un buen filazo a Rodrigo Chaves por la póliza para el Gabinete

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, no disimuló al decir lo mal que le parece que el Gobierno quiera contratar una póliza para el Gabinete de Rodrigo Chaves y el propio presidente de la República.

Según consta en el Sicop, la póliza sería contratada al Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢248.391.706 anuales y el límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.

Rodrigo Arias dice que la póliza es absurda. (Mayela López)

Incluiría gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas, incluidos directores y oficiales retirados. Esta contemplaría costos por procesos de extradición, enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.

También costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de pre investigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación y administradores no ejecutivos. Así como costos para fianzas, atención de crisis, y hasta gastos para relaciones públicas y proteger la reputación de los asegurados.

Rodrigo Arias dice que no le ve ningún futuro a semejante ocurrencia.

“Esta es una de las decisiones más absurdas que he visto que ha tomado el Gobierno, me parece que es una gran irresponsabilidad, me parece que hay una ilegalidad, creo que la Procuraduría va a decir que eso no se puede hacer, sí se pueden hacer las pólizas, pero tienen que cubrirlas las personas de su propio peculio (su propia plata).

“Me parece que es un pésimo precedente para el país la intención misma de hacerlas, espero que sea un tema que no se realice, estoy totalmente en contra y si avanza me parece que esta Asamblea tomará medidas para impedir que eso se convierta en una realidad", expresó Rodrigo Arias.

El seguro cubriría a Rodrigo Chaves y los ministros. (José Cordero)

Nogui Acosta pasará un rato incómodo en la Asamblea Legislativa

Además, este jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se aprobaron tres mociones para mandar a llamar a comparecer al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner y a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, para que den explicaciones de la famosa póliza, que a todas luces parece ser ilegal, ya que la ley del país no permite que se paguen seguros de este tipo con plata del Estado, cada quien tiene que pagar la póliza de su propia bolsa.

También, se aprobó una moción que para que llegue a comparecer por el mismo tema el procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti, ya que ese es el organismo que debe decir si la póliza es viable o no.

El ministro de Hacienda tuvo que frenar el proceso a raíz de las críticas y se comprometió a enviar la respectiva consulta a la Procuraduría.