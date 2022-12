El puro sabor limonense lo pone doña Marlene

Doña Marlene Mora llegó a disfrutar del Festival de la Luz. Foto: Eduardo Vega

Doña Marlene Mora Quesada es una alegre adulta mayor de 71 años, quien nos asegura que nunca ha dejado de estar presente en el Festival de la Luz, porque es uno de los eventos que más espera en el año.

Ella nació en Desamparados, pero tiene más de 40 años de vivir en su amado Limón, como ella misma dice. Desde esa provincia se vino desde el pasado viernes para estar puntual a su cita con la alegría.

“Soy demasiado alegre. Toda la vida he sido así y me aumentó el doble en mi amado Limón, una provincia de gente linda, feliz y positiva. Tengo, a mis 71 años, la energía de una quinceañera.

“Como en los dos últimos años no hubo Festival estaba algo triste, porque creí que no se haría este 2022. Cuando me confirmaron que sí habría me puse hasta a pegar brincos y comencé a prepararme”, comenta la desamparadeña-limonense.

Llegó a la Avenida Segunda de San José como a las 8 de la mañana y agarró buen campo para, como nos confesó, poder bailar bastante y sin chocar con nadie.

“Lo alegre lo heredé de mi abuela, Fidelidad Mora, y mi mamá, Zelmira Mora. Soy muy fiestera y me gusta sacarle buen provecho a la vida, no tengo tiempo para ser negativa o andar triste.

“Le cuento que cuando yo tenía 17 años fui madrina del Deportivo Saprissa y soy prima del que fue uno de los mejores jugadores del fútbol nacional, Hernán Cuty Monge”, asegura doña Marlene.

Estaba muy feliz también porque la Mariscal del Festival es doña Sandra Cauffman. “Las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos y doña Sandra es un claro ejemplo de eso. Me encantaría conocerla. Al menos espero verla desde aquí, la voy a saludar con mucha ilusión. Admiro de ella todo y mucho más que honra a su madre siempre, eso es lo mejor que un hijo puede hacer por sus padres. Que disfrute mucho a la mamá porque yo deseo hacerlo, pero ya falleció”, dijo la alegre adulta mayor.

Si bien, por la pandemia, en los dos últimos años el Festival no se realizó, este 2022 vuelve la tradición.

El segundo sábado de diciembre, desde las 6:00 p.m., la luz invade la ciudad de San José, trasladándose a las azoteas del Banco Nacional, Banco Crédito Agrícola de Cartago, del Banco de Costa Rica y el Parque de La Sabana, para que los fuegos artificiales indiquen que va a dar inicio el Festival de la Luz, partiendo del Gimnasio Nacional para tomar el Paseo Colón y la Avenida Segunda y terminar en la Plaza de la Democracia.