El ROP sufrirá cambios en los próximos meses, le explicamos en sencillo qué pasará

El ROP (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) tendrá en los próximos meses su cambio más grande desde que se implementó.

A partir de marzo de 2025 se empezarán a aplicar los fondos generacionales, los cuales le permitirán a las operadoras de pensiones hacer enormes cambios en sus inversiones.

A raíz del cambio surgen muchas dudas en la población: ¿cómo afecta eso a los trabajadores? ¿aumentará la cuota mensual que deben dar a las operadoras de pensiones? ¿recibirán las personas menos plata cuando saquen el ROP?, aquí le contestamos todas esas preguntas.

El ROP tendrá grandes cambios, pero serán buenos para los trabajadores. (Shutterstock)

Lo primero que hay que tener claro con este tema es qué es el ROP.

Hasta el año 2000 existía solo el fondo solidario de pensiones del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y muchas personas lo sentían débil y no estaban satisfechas con él porque quienes ganaban mucho terminaban teniendo una pensión similar a quienes ganaba menos, por eso se creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en el que cada quien cotiza según su salario y así quienes más ahorren más recibirán luego de jubilarse.

Este aporte es obligatorio, es decir, no hay opción de si el patrono o el trabajador quieren dar el dinero, tienen que hacerlo.

El experto financiero Daniel Shuchar, conversó con La Teja sobre los cambios que se avecinan y nos explicó en palabras sencillas en qué consisten.

El ROP tendrá un enorme cambio, aquí le contamos como afectará a los trabajadores

“El trabajador común no tiene ni idea qué sucede con el dinero del ROP porque eso es algo muy técnico, ese cambio tiene un condimento estrictamente técnico. Para la persona que tenga cualquier edad esto es totalmente transparente, no va a notar ningún tipo de cambio, para el ciudadano de a pies este cambio no va a representar nada distinto en su vida cotidiana.

“Lo que sí pasa es que se le va a dar la posibilidad a las operadoras de pensiones de poder diversificar en pro de todo el mundo, según le edad que tenga, va ir ganando un poco más de dinero porque los fondos generacionales van a permitir a las operadoras invertir a más largo plazo las platas de las personas a las que les falta más para pensionarse y así obtener más ganancias”, explicó.

¿En qué consiste el cambio con el ROP?

Actualmente las operadoras de pensiones tienen un solo fondo para el ROP de todos sus clientes, esto hace que tengan que diseñar estrategias de inversión pensando al mismo tiempo en sus afiliados más jóvenes y más adultos, es decir, los que están a punto de pensionarse, aún cuando sus necesidades son diferentes.

El cambio crea los fondos generaciones, son cuatro y dividen a los trabajadores en grupos según sus edades, el Fondo A corresponde a los trabajadores mayores de 55 años (nacidos en 1969 y con anterioridad). El Fondo B es para los trabajadores de 45 a 54 años (nacidos entre los años 1970 y 1979).

El cambio en el ROP empezará a regir en marzo de 2025. (Shutterstock)

El Fondo C es para las personas de 35 a 44 años (nacidos entre los años 1980 y 1989) y el Fondo D es para los más jovencitos, las personas menores de 34 años (nacidas en 1990 o después).

Suchar dice que con el cambio las operadoras van a poder agarrar por separado las platas de los distintos grupos y hacer inversiones diferentes.

“Esto le quita a las operadoras de pensiones la camisa de fuerza que tienen y esto le va a dar un beneficio a todos los que están cotizando al final del periodo laboral porque podrán ganar un poco más de dinero. Ellas van a poder invertir las platas del ROP de las personas en inversiones a más largo plazo y así tener más ganancias”.

Para citar dos ejemplo, la plata de las personas de mayor edad podría usarse en bonos de deuda, que son inversiones seguras y conservadoras, mientras que la plata del ROP de las personas de menor edad se puede invertir en instrumento de mayor volatilidad como las acciones, que generan más ganancias. Es probable que con este cambio las operadoras usen cada vez más instrumentos internacionales para invertir porque esos dan mayores ganancias.

Las operadores podrán invertir a más largo plazo. (Shutterstock)

Ahora bien, eso no significa que las operadoras podrán invertir en instrumentos especulativos o inseguros que podrían generar pérdidas. La normativa de la Supen le pone un límite al nivel de riesgo que pueden asumir para cuidar la plata de los trabajadores.

Algo importante es que los trabajadores no tienen que hacer ningún trámite ni cambio para ser incluidos en los fondos generacionales, las operadoras se encargan de todo.

Una vez que entre en funcionamiento la nueva modalidad las entidades se encargarán de hacer la división del ROP de sus afiliados según la edad.

Las personas se mantendrán en el grupo en el que sean asignados de forma permanente, es decir, no van a estar cambiando pese a que vayan cumpliendo años.