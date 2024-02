Elecciones municipales 2024: Ojo a los detalles de la aplicación histórica del voto electrónico

Don Tobías Arguello es un vecino de Moravia que este domingo fue parte de un proceso histórico p país.

Él fue uno de los costarricenses que este domingo votó de forma electrónica, por primera vez, y quedó muy satisfecho con el proceso.

Los electores se mostraron satisfechos con el voto electrónico. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Me pareció muy bien, muy sencillo y rápido. Antes de votar pasé a que me explicaran cómo era el proceso porque no lo conocía, me pareció muy accesible”, relató.

Wilfredo Molina, funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aseguró que la gente se mostró contenta con la nueva modalidad, tanto jóvenes como adultos.

LEA MÁS: Elecciones municipales 2024: Ojo los curiosos agüizotes que usó un candidato a alcalde del PLP

Para que usted se haga una idea de cómo es el voto electrónico, le contamos que los electores llegan a la Junta Receptora de Votos de forma normal, presentan la cédula; una vez que se confirma que están empadronados ahí empieza el proceso de votación.

Quienes tenían dudas podían evacuarlas antes de entrar a votar. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro Para La Nación)

“La junta entrega una papeleta que ya tiene las firmas de los miembros y el elector se dirige a la urna, que tiene un monitor electrónico y debe introducir la papeleta en la parte superior derecha. Inmediatamente, aparece en la pantalla la papeleta de alcaldes para que el ciudadano elija, si ninguno de los candidatos convence a la persona tiene la opción de votar en blanco.

“Una vez que escoge el candidato a alcalde, automáticamente, se pasa a la papeleta de los regidores y luego a la de los síndicos y concejales de distrito. Una vez que se vota en las tres opciones aparece en la pantalla el resumen de los tres votos y la persona tiene la posibilidad de cambiar alguno sí así lo quiere.

“Una vez que está listo con la votación debe darle a la pantalla donde dice imprimir y la papeleta sale con las opciones escogidas para que el elector la doble y la deposite en la caja correspondiente”, explicó el funcionario del TSE.

LEA MÁS: Elecciones municipales 2024: Si tenía que ir al TSE este lunes, mejor ni se embarque

Esta modalidad de voto se aplicó este domingo en las elecciones municipales 2024 en los cantones de Alajuelita, Curridabat, Escazú, Montes de Oca, Mora, Moravia, Puriscal, Santa Ana, Coronado, Grecia, San Ramón, Cartago, El Guarco, La Unión, Oreamuno, Paraíso, Heredia, San Pablo, San Rafael de Heredia, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Esparza, Guácimo y Pococí.

El Liceo de Moravia fue uno de los que aplicó el voto electrónico. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Guía clara

En los centros de votación donde se aplicó el voto electrónico había diferentes monitores para que quienes quisieran recibir una asesoría antes de emitir el voto pudieran hacerlo y así evacuaran sus dudas.

Alejandra Peraza, jefa del departamento de Programas Electorales de TSE, aseguró que el proceso es seguro y no hay manera de manipular los resultados de los comicios.

LEA MÁS: Elecciones municipales 2024: Hombre se robó tres papeletas

“Me parece importante que se acerquen a conocer cómo es el sistema; esto en realidad es una herramienta que facilita el trabajo de las juntas receptoras de votos, porque cada vez recibimos menos personas interesadas en colaborar como miembros de mesa, pero el método para votar es el mismo, solo que en lugar de marcar una papeleta física se hace la selección a través de un dispositivo.

“Luego de que se imprime la papeleta, se deposita en la urna e igual con el procedimiento convencional, debe llevar las firmas de los miembros de las juntas receptoras de votos y al finalizar el proceso se contabilizan”, expresó la funcionaria.

El proceso fue fácil y rápido. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Semanas atrás algunas personas mostraron dudas sobre el proceso, porque sentían que podía prestarse para chanchullos, pero quedó claro que el procedimiento fue transparente.

“La gente cree que con esto se duplicarán los votos, pero en realidad la máquina no guarda la información de los votantes. Las papeletas registran los votos anónimamente, y las juntas de votación tendrán que revisar cada papeleta como en elecciones previas.

“Además, las papeletas tienen inserto un chip electrónico que solo puede utilizarse una vez. La consola graba en el chip la misma información que imprime visiblemente en la papeleta. El TSE recalcó que la información en el chip no puede ser modificada”, agregó.