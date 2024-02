Elecciones municipales 2024: Ojo los curiosos agüizotes que usó un candidato a alcalde del PLP

Allan Matarrita (camisa blanca) se topó a José María Villalta en el Liceo de Moravia. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Allan Matarrita, candidato a alcalde del Partido Liberal Progresista (PLP), confesó que este domingo tenía dos agüizotes con los que esperaba jalar la suerte para ganar las elecciones municipales de Moravia.

Él conversó con La Teja cuando visitó el Liceo de Moravia y dijo que se sentía nervioso.

“Por supuesto que estoy nervioso, pero también siento una mezcla bonita de adrenalina, es una experiencia única sentir el cariño de la gente, es inexplicable, pero también es un gran compromiso”, expresó.

Allan dijo que mucha le ha dicho que si llega a ser alcalde debe ser accesible y escuchar al pueblo, no ser un alcalde de escritorio que pase encerrado en la oficina.

En Moravia el ambiente electoral fue bastante festivo. Fotos: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

En cuanto a los agüizotes el candidato confesó que usó dos.

“Uno es que no lavé el carro porque hay un pajarillo que llega a cuitearlo todos los días, entonces lo dejé ahí porque dicen que es de buena suerte, y por ahí ando unas medias viejas que mejor no me quito los zapatos porque me van a decir que el futuro alcalde tiene huecos en las medias”, manifestó el político.

En Moravia el ambiente estuvo bien movido, ya que mucha gente se apuntó a la fiesta electoral.