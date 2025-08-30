Eli Feinzaig del PLP busca la presidencia por segunda vez con dos promesas claves y urgentes

El PLP ractificó la candidatura a presidencia de Eli Feinzaig este sábado 30 de agosto en la Asamblea General, celebrada en La Uruca. Tania Molina será la candidata a vicepresidencia. (PLP/PLP)

El Partido Liberal Progresista (PLP) está realizando su Asamblea General este sábado 30 de agosto, donde ratificaron la candidatura a presidencia de Eliécer Feinzaig.

Alrededor de las 12:24 p.m. Feinzaig consiguió 73 votos, ratificando la fórmula presidencial, con la cual el partido buscará llegar a la Casa Presidencial en 2026.

En esta campaña electoral, el también diputado de la Asamblea Legislativa luchará al lado de Tania Molina, la candidata a vicepresidencia.

Molina es criminóloga, escritora y consultora internacional.

Hace unos días, Feinzaig anunció su precandidatura, en busca de la presidencia por segunda vez.

En ese momento, él señaló su compromiso de construir una Costa Rica sin miedo, donde las comunidades pueden vivir sin el control del crimen organizado.

También indicó que busca un país donde la gente pueda prosperar sin excesivos trámites y altos impuestos.

“Quiero construir una sociedad exitosa, capaz de generar oportunidades para todas las personas. Una Costa Rica sin miedo al éxito”, dijo tras su inscripción.

Asimismo, Feinzaig anunció hace unos días que eligió a Molina como su candidata a vicepresidencia.

“Llego aquí para asumir una misión: aportar, con rigor y compromiso, a la construcción de un país más seguro y con oportunidades. No podemos permitir que el crimen organizado influya en la política pública ni dar por perdidos territorios que hoy son zonas grises bajo gobernanza criminal. Enfrentar la inseguridad y cerrarle la puerta al narcotráfico es urgente, y nosotros lo vamos a lograr”, dijo Molina en ese momento.

