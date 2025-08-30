Aprueban esquema especial de vacunación contra fiebre amarilla para viajeros

El Ministerio de Salud anunció que se aprobó el esquema especial de la vacunación contra la fiebre amarilla. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud anunció que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó el esquema especial de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros a Colombia y otros países de Sudamérica y África.

LEA MÁS: Alberto Padilla, expresentador de CNN, muere de manera sorpresiva en Costa Rica

La votación se realizó durante la sesión ordinaria número siete de la comisión, realizada el pasado 31 de julio.

Según Salud, la decisión se tomó después de que se consideraran las alertas emitidas en distintos países del sur, donde se reportaron casos graves y altos índices por la fiebre amarilla.

Esta vacunación se aplicará a viajeros costarricenses y extranjeros residentes que estén asegurados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Las autoridades indicaron que, para dar inicio con esta vacunación, está pendiente el lineamiento por parte del Comité de Farmacoterapia para que la CCSS pueda aplicar la vacuna.

El Ministerio de Salud continuará realizando las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla.

LEA MÁS: Chances de este viernes: estos fueron los números ganadores

De hecho, este lunes 1 de setiembre se abrirán nuevas citas para la jornada de vacunación que se realizará el jueves 4 y viernes 5 de setiembre en el Estadio Nacional.

Si usted va a viajar a Colombia en setiembre y octubre, puede solicitar una cita en este enlace que estará disponible el lunes 1.° de setiembre a partir de las 2 p.m.:https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html. Allí deberá llenar un formulario.

La próxima semana se realizará otra jornada de vacunación contra la fiebre amarilla en el Estadio Nacional. (Cortesía )

LEA MÁS: Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia

Las autoridades indicaron que estas jornadas de vacunación continuarán anunciándose hasta que el sector privado disponga de estas vacunas.

Cabe mencionar que, hace unas semanas, el Ministerio de Salud estableció una prórroga para la entrada en vigor de la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna hasta el 28 de febrero de 2026, a excepción de Colombia.