Eliminan restricción vehicular de fines de semana a partir del miércoles 1 de setiembre

En una reunión de la Mesa de Gestión Municipal con las autoridades de las instituciones involucradas se les anunció que a partir del miércoles 1 de setiembre se eliminará la restricción por placas los fines de semana.

Este fin de semana se mantiene la prohibición por placas pares e impares. Este sábado circulan las placas terminadas en impar y el domingo pueden circular las pares.

La circulación entre semana se mantendrá de 5 de la mañana a 10 de la noche, como se ha venido aplicando las últimas semanas.

Lunes no circulan las placas 1 y 2; martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

Eso sí, la restricción sanitaria por las noches se mantendrá los fines de semana, los conductores solo podrán sacar sus carros tranquilamente de 5 a.m. a 10 p.m. ambos días.

A partir del mes de setiembre se eliminará la restricción vehicular los fines de semana. Foto: Rafael Pacheco A partir del mes de setiembre se eliminará la restricción vehicular los fines de semana. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los más contentos fue el alcalde de Garabito, Tobías Bolaños, quién ha sido uno de los más insistentes en la petición porque argumenta que es necesario para reactivar la economía del turístico cantón.

Preocupación de experto

Sin duda la noticia agarró a todos por sorpresa en momentos en que las cifras de contagios diarios siguen aumentando y que se teme la llegada de una nueva ola, por eso consultamos al epidemiólogo Juan José Romero de la UNA sobre esta medida.

“La noticia no me toma por sorpresa porque la presión de los sectores económicos es muy alta hacia tener mayores aperturas, no desconociendo del todo la situación sanitaria, sino no dándole la ponderación que se merece. En este momento en el mundo entero, la alarma sanitaria por los casos de covid por la variante delta y otras pese a la vacunación, nos dicen que el rumbo correcto sería mantener algunas restricciones y hacer énfasis en protocolos”, destacó Romero.

Agregó que el problema es que tal vez ya no hay tanto control, la gente se la juega y para fines prácticos es como si no existiera la restricción y las vacunas generan una sensación de seguridad en las personas que no es correcta y la gente quiere salir por cansancio.

El epidemiólogo teme que esto implique más contagios, más internamientos y más muertes.

También se anunció un plan piloto para presencia de público en los partidos eliminatorios de la Selección en el Estadio Nacional, en setiembre, con 3.000 asistentes en las gradas, respetando distanciamiento de 1,8 metros y por burbujas sociales.

Bares felices a medias

Además, los bares deberán esperar un mes más para poder ver aumentado su aforo al 50%, pero con ello se revertirá la medida que les permitía reconvertir sus negocios a restaurantes y con ello permitir que haya hasta seis personas por mesa, como ocurre en el caso de los restaurantes, mientras que en el bar el máximo permitido es de cuatro personas.

La Asociación de bares, restaurantes y afines (Asobarest) celebró la eliminación de la restricción los fines de semana porque eso ayudará a reactivar la economía, pero insisten en que se amplíe a las 11 p.m. o 12 medianoche.

“Le pedimos a las autoridades que por favor sigan atacando el tema de las fiestas clandestinas que tanto daño hacen a los comercios”, dijo Jose Francisco Quesada, presidente de Asobarest.