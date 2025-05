Embajada de Estados Unidos revela mañas de los delincuentes que estafan con visas de trabajo

Las estafas están a la orden del día y hasta a la hora de sacar la visa para ir a trabajar a Estados Unidos, hay que tener cuidado.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica detalla en su página web las mañas que han detectado que usan los vivazos para estafar.

Embajada de Estados Unidos alerta sobre estafas con visas de trabajo. (Tomada de Internet)

“Muchos estafadores piden a sus víctimas hacer un pago inicial para conseguirles una visa de trabajo. Ningún pago va a garantizar la aprobación de una visa. Debe tener cuidado de no hacer pagos de visa a ninguna cuenta personal”, informó la embajada.

Hay dos visas de trabajo: la H2A, que aplica para los solicitantes que van, temporalmente, a los Estados Unidos a realizar trabajos agrícolas de naturaleza temporal o estacional; y la H2B, que aplica para los solicitantes que van, temporalmente, a los Estados Unidos a realizar servicios o trabajos no agrícolas de naturaleza temporal o estacional.

LEA MÁS: BCR alertó algo que todos sus clientes deben saber luego de los allanamientos por el caso Nexus

“La solicitud de visa H2A y H2B tienen un precio al equivalente de $205 dólares (unos 104 mil colones) y el pago se realiza en la página web oficial o en las agencias autorizadas con la respectiva boleta de pago.

“Es muy importante preguntar a la persona que está ofreciendo el trabajo todos los detalles del empleo, tales como el nombre del empleador, la ubicación del trabajo (ciudad y estado), el tipo de trabajo y visa, el salario y las horas y la duración del trabajo. Si el reclutador no quiere o no puede dar esta información, puede ser una señal de que el trabajo no existe. El reclutador debe saber esta información y es su derecho conocerla”, alerta la embajada.

LEA MÁS: (Video) Así reaccionó Sofía Guillén sobre renuncia a la inmunidad de diputado que le habría ofrecido embajada

No se deje engañar por los vivazos que piden plata por tramitar visas de trabajo. (Canva)

La entidad también dijo que salarios excesivamente altos pueden ser un indicador de fraude, por lo que se recomienda ser desconfiados.

“Solicítele al reclutador que le explique, detalladamente, el proceso de contratación y los costos de la solicitud.

“Antes de hacer algún pago, verifique con la Embajada para evitar ser víctima de estafas. Si sospecha de fraude por uno de los motivos enumerados anteriormente, contáctenos en FPMSanJose@state.gov”, detalla la embajada en su página.