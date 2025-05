(Video) Así reaccionó Sofía Guillén sobre renuncia a la inmunidad de diputado que le habría ofrecido embajada

La diputada Sofía Guillén dijo, sin pelos en la lengua, lo que piensa acerca de que el diputado oficialista, Alexander Barrantes, haya renunciado a su inmunidad para enfrentar investigación.

La legisladora del Frente Amplio fue, precisamente, quien denunció las supuestas intenciones del congresista de ofrecerle una embajada a cambio de que ella hiciera algo que le convenía al gobierno. A raíz de eso, arrancó la investigación que lleva la Fiscalía en contra de Barrantes.

Entrevista con la diputada Sofía Guillén sobre su embarazo y temas políticos

“Me parece que hizo lo correcto al renunciar a su inmunidad y ponerse a disposición del Poder Judicial. Estoy segura de que todas las garantías constitucionales le serán respetadas a todos los participantes de este proceso.

“Confío en que esta denuncia invite a reflexionar sobre las prácticas en política que no pueden normalizarse: no es normal, no está bien, no es ético ofrecer embajadas o puestos a cambio de votos o posturas. Me alegra haber hecho pública la denuncia aquel noviembre del 2022, es la única forma de cambiar esto”, dijo la diputada.

En la foto: Alexander Barrantes del partido Progreso Social Democrático.

La causa contra Barrantes fue abierta por el supuesto ofrecimiento de cargos en el gobierno o embajadas, a cambio del voto afirmativo al proyecto de los eurobonos.

La Corte Suprema de Justicia comunicó el pasado 14 de mayo a la Fiscalía General, el envío al Congreso del expediente judicial, para que los diputados definieran si levantar o no la inmunidad de Barrantes.

Sofía Guillén no se arrepiente de haber denunciado supuesto ofrecimiento

“Tomo esta decisión en apego a los principios de transparencia, responsabilidad y ética que deben regir la función pública, con la firme convicción de que colaboraré en todo momento con las autoridades judiciales correspondientes”, expresó Barrantes en un oficio enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.