Emprendedora de Upala: “Mi negocio se murió por culpa de la pandemia”

Con un grupo de mujeres de su comunidad, doña Virginia Reyes Vallejos, vecina de Quebradón en Las Delicias de Upala, montó un emprendimiento en el cual entre todas se apoyaban; sin embargo, con la pandemia ese negocio quebró.

Doña Virginia es muy buena para las artesanías. (Cortesía)

El grupo estaba bien antes del covid-19; no obstante, el virus provocó el cierre y eso golpeó mucho a doña Virginia, ya que estaba acostumbrada a trabajar en equipo. Fue un golpe muy fuerte y creyó que no se levantaría. “Mi negocio se murió por culpa de la pandemia”, reconoció.

“¿Ahora qué hago? Fue lo que me pregunté. No creía, para nada, que iba a poder solita. Soy una mujer muy empoderada; sin embargo, tuve temores al inicio, pero me lancé. Soy artesana, pinto y hago adornos.

“Mi negocio se llama Artesanías Bellezas del Pilar, y ya tiene los dos años de estar funcionando. La verdad, no pensé que me iba a ir tan bien. Hay trabajito siempre y eso es importante. Falta mucho por lograr, pero vamos por buen camino y dando un paso firme a la vez”, explica la Upaleña.

En su propia casa adaptó un pedacito del corredor y ahí tiene su exhibición. (Cortesía)

En realidad, doña Virginia es nicoyana. Lo de ser artesana que pinta y hace artesanías no es de familia, ella es la primera. Todo nació por la necesidad de hacer algo para ganar dinero, porque en Upala hay poco trabajo. Doña Estela Vallejos, la mamá, le enseñó a coser, pero decidió no dedicarse a eso.

“Es duro ver cómo un emprendimiento se muere, golpea mucho, pero hay que echar para adelante. Una llega hasta donde se esfuerza. Emprender es un asunto de luchar y luchar, de trabajar fuerte todos los días y saber que habrá caídas a cada rato, pero hay que levantarse”, asegura.

¿Un consejo para emprendedoras? “Cerrar un negocio no es el fin del mundo. Deben creer que realmente son capaces de hacer lo que se propongan, pero deben creer en sí mismas y ponerle muchas ganas al emprendimiento”, respondió.

Nos cuenta doña Virginia que le encanta pintar. (Cortesía)

Por el momento, estamos en la temporada alta del turismo en el país y eso la tiene concentrada en fortalecer las ventas del negocito y darles clases a las vecinas que quieren emprender como ella.

Para la temporada baja, trabajará fuerte en la colección de pinturas y artesanías del 2024-2025.