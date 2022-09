Empresario autobusero denunciado: “Francisco Campos es un mentiroso”

Esteban José Ramírez Bioley, mejor conocido como Orlando Ramírez, respondió a las acusaciones que hace el secretario general del Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines de Costa Rica (Sinacoesa), Francisco Campos.

Orlando Ramírez, empresario autobusero que aclara las denuncias en su contra. (Diana Mendez.)

“El señor Francisco Campos falta a la verdad, yo no tengo ninguna deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está 100%, así mismo todas las demás instituciones aledañas a la Caja. Es parte de una aseveración que hace la diputada del Frente Amplio (Rocío Alfaro), quien aseveró algo que es falso pero ella tiene inmunidad y por eso son tan imprudentes, pero en el caso del sindicalista, ya estoy trasladándoselo a los abogados para ver si procede el estado de derecho en algún sentido”, explicó Ramírez.

El miembro de la Junta Directiva del Consejo de Transpote Público también aclaró que es el representante legal de las empresas y no el dueño o accionista de las empresas que pertenecen a tres familias, dichas empresas son Autotransportes Cesmag, S.A.; Magasoso de Las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Autotransportes Zapote S.A.

“Lo que hacen estos señores es manchar el nombre de las empresas sin tener la verdad de su lado”, indicó Ramírez Bioley.

Sobre el tema de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solicitó en la vía judicial un análisis de lo que está cobrando el ente regulador.

Siguen fuertes denuncias contra empresas de directivo del CTP

“La Aresep, si usted se atrasa con el canon, le cobra una multa mensual del 4%. Eso hace que, al año (del atraso) estemos hablando de un 48% solo de multa, aunque se llegue a un acuerdo de pago con ellos, más una tasa de interés que es el del 61%”, explicó el autobusero.

Sin arreglo de pago

Ramírez explica que de ahí que la deuda con la Aresep sea tan grande ¢351 000 000 (que es por ¢1 300 000 de canon por 270 buses), porque la reguladora adjunta, Xinia Herrera, rechazó la posibilidad de cualquier arreglo de pago, porque sus empresas ponían en peligro la sostenibilidad financiera de la autoridad.

Ramírez asegura ser solo el representante legal de las empresas Autotransportes Cesmag, S.A.; Magasoso de Las Lomas Sur S.A., Transportes El Carmen de Tres Ríos S.A. y Autotransportes Zapote S.A. (albert marín.)

“Luego de una pandemia en el 2020 y 2021, donde la misma Aresep sabe que los ingresos por movilización de pasajeros cayeron 67%, por números de ellos, no los míos, ¿que debería pasar con el canon? O baja, o la Aresep le incrementa a los usuarios el monto que se bajó del bus, pero no lo hacen así, porque dicen que pone en peligro las finanzas de ellos... ¿Y dónde quedan las finanzas de los operadores que no recogieron el dinero necesario para poderles pagar?”, consulta don Orlando.

El representante del sector autobusero dijo estar anuente a cotejar los reportes de las barras de los buses con los números que maneja Aresep, para demostrar la cantidad de usuarios que movilizan.

“Nosotros no hacemos las mentiras que dice el señor Campos, que es un mentiroso y que lo reto en cualquier debate a discutir lo que él está diciendo, porque es falso. Es una tristeza porque aquí cualquier persona amparada a su fuero sindical, viene a tratar de manchar una carrera de 30 años en este campo”, afirmó el empresario.

Denuncian que empresa de buses esconde unidades y piden al CTP inspeccionar

El sindicalista pidió a la Aresep y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes inspeccionar las unidades de autobús para verificar que se estén usando las autorizadas y que las rampas para personas con discapacidad estén buenas. Don Orlando asegura si él tuviera vehículos que no cumplen con la rampa, se expone a que le quiten las placas del bus y que para evitar eso manda las unidades a revisión técnica de modo que se pueda garantizar su buen funcionamiento y el cumplimiento de la regulación.

“El CTP, en el 2020, tomó la determinación de bajar hasta un 30% de la flota y la empresa solo cumplió la orden del Consejo porque si no, las tarifas se habrían disparado en un 100% para el usuario”, aseguró Ramírez.