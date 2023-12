Empresario comparó los bonos de campaña del partido de Fabricio Alvarado con rollos de papel higiénico

El empresario Rafael Ángel Zamora Fernández llegó este lunes a comparecer a la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa y dejó a los diputados con la boca abierta.

Zamora contó su versión de la millonada que prestó al Partido Nueva República y está tan molesto de que aún no le han devuelto lo suyo, que comparó los bonos de esa agrupación con un “rollo de papel higiénico”.

Rafael Zamora dice que no quiso dar el pagaré para asegurar su plata. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

Él dijo que, por solicitud de Iván Barrantes, asesor político de Nueva República en los tiempos de la campaña política, a finales de 2021, prestó a la agrupación ¢300 millones, porque supuestamente se habían quedado sin plata.

Rafael asegura que para él en todo momento el tema se trató de una préstamo y que por eso hizo un pagaré, para poder recuperar el dinero.

También contó que luego de hacer el trato, Nueva República le mandó un mensajero con unos bonos de deuda política tipo B, de los que prácticamente no tienen ganancias y la agrupación pretendía que Rafael entregara el pagaré para sustituirlo por dichos bonos, pero que como él no tiene un pelo de tonto no aceptó.

LEA MÁS: Si tiene citas, cirugías o estudios en el San Juan de Dios, preste atención a esta información

El empresario sabía que si a Fabricio le iba mal en las elecciones no iba a poder cobrar suficiente de la deuda política y entonces no le pagarían el préstamo, por eso se aferró a su pagaré y se negó a entregarlo.

“He oído en medios de que están preocupados que yo vaya a cobrar estos bonos (pensando en que podría cobrar también el pagaré, es decir, hacer un cobro doble), pero durante este tiempo no he hecho ninguna gestión para cobrar eso ni ellos para pagarme.

Fabricio dice que ese pleito se resolverá en los Tribunales. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Más bien, si ustedes lo tienen a bien y para tranquilidad de todos, si quieren se los dejo aquí y ustedes los custodian. Eso no tiene ningún valor y perdón lo que voy a decir, pero vale más un rollo de papel higiénico de baja calidad que eso. Eso nunca ha funcionado. Los bonos B difícilmente alguien los paga, sería ingenuo o malintencionado pensar que alguien pueda recibir eso como una garantía de pago”, dijo el empresario.

LEA MÁS: A sus medicamentos de la Caja ya les llegó le Navidad

La versión que dio Rafael contradice lo que dijo hace una semana César Zúñiga, tesorero de Nueva República, ya que aseguró que el empresario estuvo de acuerdo en hacer el cambio del pagaré por los bonos.

Fabricio Alvarado aseguró que la situación entre Zamora y su partido está en un proceso judicial y ahí será donde se aclare todo.