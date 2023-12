A sus medicamentos de la Caja ya les llegó le Navidad

Esta es una linda noticias navideña, pero que también trae un gran mensaje para todos: la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) adornó con un gorrito de Colacho las bolsas de papel en las cuales entrega medicamentos.

Al mismo tiempo, la Caja nos recuerda a todos que debemos ser responsables y tomarnos todo el tratamiento que nos manda el doctor, aunque nos sintamos mejor, sobre todo si ese tratamiento es de antibióticos.

El tratamiento que le manden en estas bolsitas navideñas es para tomárselo completo, no lo deja a medio palo. (Cortesía)

El doctor Esteban Vega de la O, gerente de Logística, explicó que el adorno navideño en las bolsitas para despachar medicamentos lo pueden hacer gracias a los equipos especializados que se compraron para la producción de bolsas destinadas a las farmacias.

“Incorporar este mensaje navideño nos llena de alegría porque es una época de compartir y de esta manera la Caja se suma a las fiestas y además logramos fortalecer el vínculo positivo con los pacientes y su tratamiento médico”, detalló.

El atractivo diseño le pone un gorrito de Navidad al logo de la Caja que lleva cada una de las bolsas de papel donde se entregan medicinas.

La Caja ya tiene el equipo para hacer sus propias bolsitas de medicamentos. (Cortesía)

La Caja, desde la puesta en funcionamiento de estos nuevos equipos, ha producido unas 491.500 bolsas de papel para despachar medicinas en sus farmacias en diferentes tipos de presentaciones, entre ellas bolsa N°4 y bolsa N°12.

En la institución quieren seguir innovando y, próximamente, dentro de la variedad de presentaciones de bolsas para el empaque de medicamentos, iniciarán con la producción de la N°2 para empaque de medicamentos de menor tamaño, siempre de manera sostenible con bolsas biodegradables y compostables.

El gorrito de Colacho adorna las bolsitas de medicamentos. (Cortesía)

Durante este último mes, la institución ha mantenido una fuerte campaña para que los pacientes utilicen de manera correcta sus medicamentos, que por ejemplo no detengan sus tratamientos de manera abrupta, no se automediquen y no recomienden medicinas a otras personas.