En Cartago lucharán con todo para mantener diseño original del proyecto Taras - La Lima

El MOPT anunció la semana pasada que el proyecto Taras - La Lima ya no será a cuatro niveles. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El Concejo Municipal del cantón Central de Cartago verá este martes una moción, para pedirle al Gobierno y al MOPT que mantenga la decisión de que el proyecto Taras - La Lima sea a 4 niveles, como está previsto originalmente.

Caleb Pichardo, regidor del PLN planteó una moción, de la cual La Teja tiene copia, para que se considere lo considere lo siguiente:

“Manifestar respetuosamente al señor presidente de la República Rodrigo Chaves y al señor ministro del MOPT Mauricio Batalla, estar en total desacuerdo en que la intersección de La Lima de Cartago pase de cuatro a tres niveles.

“Indicarles que la eliminación de este nivel; de acuerdo a los expertos, puede afectar la vida útil del proyecto, por lo siguiente el proyecto no funcionará de la manera establecida en el diseño.

“Que ejecutar los cambios anunciados por el señor ministro dificultarán el acceso del centro de Cartago al nuevo hospital, y se continuará con la saturación en el tráfico, que actualmente perjudica a la zona industrial y a muchos ciudadanos dado el gran crecimiento habitacional aledaño”.

El alcalde de Cartago Mario Redondo no ve con buenos ojos la eliminación del cuarto nivel. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En contra

El 6 de marzo anterior, el MOPT informó que esta obra sería la primera en el país con contar con 4 niveles y detalló que el cuarto (que se eliminaría con los cambios anunciados por el ministro) se edificaría un puente de un carril para mantener el desplazamiento continuo sobre la Interamericana Sur con la Ruta 10, entre Cartago y El Guarco.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo afirmó que analizará la moción, sin embargo, desde la semana pasada dijo estar en contra de los cambios que se pretenden hacer. En la actualidad, el hospital Max Peralta atiende a cerca de 500 mil personas, muchos pacientes son del cantón central y otras localidades como Oreamuno, Paraíso y Alvarado.

“Me parece que el principal problema con estos cambios es que habrá un grupo de personas que serán afectadas y son las, que por una u otra razón deberán moverse hacia el nuevo hospital.

“Si hay un sector en donde urge que haya agilidad, es en el paso hacia el nuevo hospital. El ministro me dijo que se quedaron sin plata y que este nuevo nivel no es necesario, pero yo lo no creo así, nos alegra la obra, pero la forma en la que se ha desarollado denota un descuido enorme y un maltrato a la población cartaginesa”, afirmó.