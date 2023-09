En Cartago se iluminará el farol más grande de la historia del país

El amor por la patria y las celebraciones de nuestros 202 dos años de vida independiente crecieron a una altura récord en Cartago porque ahí trabajaron el farol más grande de la historia del país.

Hablamos de un farol de 3 metros de alto por 1,80 metros de diámetros que hizo la empresita Más Publicidad de don Enrique Salas Conejo, vecino de Tejar de El Guarco en Cartago.

Tres metros de alto tiene este mamulón que pondrán en las Ruinas de Cartago. (Cortesía)

Nos contó don Enrique que a su empresita jamás le habían pedido un farol, ni siquiera de los normales que llevan los estudiantes a los desfiles en las escuelas y colegios, por eso lo dejó más que sorprendido cuando le hablaron del tema.

“El día que nos hicieron la propuesta me quedé muy sorprendido porque nunca antes hicimos un farol y mucho menos uno gigante. En el momento que hablamos del tamaño me sorprendí mucho más, pero acepté el reto, me encantó participar de lleno en alegrar los días de la celebración de nuestra Independencia”, nos explica don Enrique a quien de cariño en El Tejar todo el mundo lo conoce como Kike.

Resulta que la agencia Creative Production fue la que encargó el “gigantofarol” que don Kike está trabajando, porque todavía a la 1:30 de la tarde de este 14 de setiembre, estaba en los detallitos finales.

El farol nace en una mesa de ideas de la familia de Dos Pinos y fueron ellos los que decidieron ponerlo en las Ruinas de Cartago, además, no es un farol cualquiera porque tendrá un botoncito especial para que las familias enteras puedan ir, tocar ese botón y poderse tomarse los selfis más chivas del mundo porque el farolote tiene un juego de luces bien hermoso. En las Ruinas estará por varios días más.

Vean qué belleza cuando llega la noche y se ilumina. (Cortesía)

Sancarleños al segundo lugar

No podemos olvidar, gracias a nuestros amigos de radio Santa Clara, como en el 2020 el propio 15 de setiembre, el Colegio Diocesano en Ciuidad Quesada celebró los 199 años de vida independiente de aquel momento por medio de un acto cívico virtual.

En aquella ocasión el acto cívico arrancó a las 9 de la mañana y durante una hora y media, 730 estudiantes de escuela y colegio, disfrutaron de himnos, retahílas, bombas y hasta bailes típicos.

El Colegio Diocesano también le celebró a la patria con un farolote. Recordemos que estábamos en época de pandemia y se suspendieron todos los actos públicos por eso el desfile de faroles lo hicieron con el farol mamulón montado en un carro tipo pick up.

Este es el farol que el Colegio Diocesano de Ciudad Quesada hizo en el 2020. (Cortesía Radio Santa Clara)

Como nadie podía salir de sus casas se recorrieron varias comunidades de Ciudad Quesada.

Viendo la foto de aquel 2020, ahora el farozote del Diocesano pasa a segundo lugar, pero estuvo 3 años como líder grandotote.