En colegio sancarleño llevan cuatro años sin que ningún alumno abandone las aulas, ¿cómo hacen?

“En nuestro colegio es fundamental que los profesores nos escuchan, nos piden opinión, motivan nuestras ideas y logran una química muy buena con todos los estudiantes. Nos sentimos siempre participados, sentimos que no solo nuestra opinión cuenta, sino que es valorada”.

Estas frases son parte de los secretos que nos cuentan los estudiantes del Liceo Rural de San Joaquín de Cutris, San Carlos, como Nayeli Abarca Blanco, para que durante los últimos cuatro años ningún estudiante haya dejado las aulas. Van cuatro años en que los mismos estudiantes que inician el curso lectivo lo terminan.

El Liceo Rural de San Joaquín de Cutris creó macetas 100% biodegradables a partir de fibra de coco. (Eduardo Vega Arguijo)

“Cada actividad que hace el colegio es de la mano de los estudiantes, nos preguntan qué nos gusta, cómo nos gusta y también formamos parte total de esas actividades. Nosotros podemos perfectamente dirigir un acto cívico sin ayuda de los profesores”, agregó Nayeli quien estudiante de quinto año.

En este liceo de Cutris ven las mismas materias que en todos los colegios públicos del país, además, dan clases de cocina, costura, agricultura, artesanías, entre otras, además, motivan al 100% a cada estudiante para que emprenda, para que logre una o varias ideas que le permitan ganarse una platica inmediatamente o a futuro, por eso los muchachos están constantemente experimentando con pequeñas empresitas.

Nosotros no pensamos en dejar el colegio botado porque no tenemos tiempo entre tanta materia, proyecto y emprendimiento. Pero no hay presión, todo se hace con demasiada motivación, con ilusión y con amor. Los profesores logran que realmente amemos emprender, que entendamos la importancia de pensar como empresarios.

El Liceo Rural de San Joaquín de Cutris, en San Carlos hace maceteros 100% biodegradables

“Los estudiantes nos ilusionamos porque uno agradece esa facilidad que tiene el colegio para crear proyectos a partir de lo que hay en Cutris, eso significa no tener que pensar en grandes inversiones sino que con lo que hay en la zona se puede arrancar un negocio. Escuche a los jóvenes y aproveche sus ideas, es lo que le recomiendo a cualquier institución educativa”, asegura Jesús González, otro estudiante de quinto año.

Nayeli y Jesús son dos de los estudiantes del San Joaquín de Cutris. (Eduardo Vega Arguijo)

“Se ha consolidado un proceso de años en el cual se comprendió que el punto central es el estudiante a partir de ahí profesores, administrativos y padres de familia, forman un equipo lleno de ilusiones, amor, deseos de superarse y mentalidad de empresarios”, comentó Shirley Méndez Quesada, orientadora del exitoso cole.

“Todos los estudiantes deben responder en sus estudios, además, en sus proyectos. Se logra un ambiente muy positivo en todos los temas, cuando un alumno está bajo en una materia, entre los mismos compañeros ayudan, así en cocina, costura, agricultura, en fin, es una combinación que aprovecha las virtudes de todos”, agregó.

Estudiantes del Colegio de Cutris nos cuentan por qué se mantienen en las aulas

Hablamos con los estudiantes del San Joaquín de Cutris este sábado 26 de agosto cuando participaron en la Feria El Producto en Plaza del Sol en Curridabat, en la cual los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de colegios académicos, técnicos y nocturnos expusieron proyectos empresariales creados por ellos mismos.