En “combo familiar” el título de bachiller colegial “sabe más rico”

Tres hermanas de Pacayitas de Turrialba siguen viviendo como en un sueño porque por fin se graduaron de bachilleres colegiales, y lo mejor, sin ellas nunca habérselo imaginado, se graduaron las tres al mismo tiempo.

Zaira, Fabiola y Mariana Rodríguez Nájera, son estas tres hermanas que entre la menor y la mayor hay 14 años de diferencia, por eso nunca creyeron que el destino les tenía preparado un triunfo de vida en “combo familiar”.

En la foto, de izquierda a derecha, Fabiola, Zaira y Mariana en el Estadio Nacional muy felices con su título. (Cortesía)

La mayor es Zaira, tiene 37 años; Mariana 29 y Fabiola, 23. Nos cuenta la hermana mayor que tiene una discapacidad visual y por eso se le complicó el camino al título de bachiller. Arrancó en el programa de Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes del Ministerio de Educación (MEP), pero no pudo terminar.

“Tras ganar las tres quinto año nos quedamos pegadas en diferentes materias de los exámenes de bachillerato y los presentamos varias veces, pero nada, no los ganamos. Tener ese pendiente es algo que uno lleva en el corazón porque el sueño es graduarse.

“Cuando me enteré el año pasado del nuevo programa del MEP no lo pensé dos veces y matriculé. Tengo 37 años y ya me sentía vieja para seguir sin el título. Mis hermanas se matricularon por separado, no fue nada planeado. La gran sorpresa fue cuando nos dimos cuenta que a las tres nos habían aceptado, incluso, Fabiola y yo terminamos como compañeras”, recordó la hermana mayor.

Sin pretextos

“Una vez aceptadas sabíamos que ya no había más pretextos, que había llegado la hora de terminar ese capítulo de vida. No fue fácil sobre todo porque vivimos en zona rural y no tenemos las posibilidades tecnológicas como mucha gente en la GAM, sin embargo, nada de pretextos.

“Las tres vivimos problemas para podernos conectar a Internet, yo no sabía ni usar una computadora, mis hermanas salían en carrera a pedir compus prestadas para poder recibir las clases, nuestros celulares se quedaban sin datos y no había plata para recargarlos, pero repito, nada de pretextos, cuenta Zaira.

La hermana recuerda que fue especial que el destino educativo las hiciera compañeras porque así se motivaban entre ellas, cuando alguna se desinflaba del ánimo la otra le recargaba las baterías y así se mantuvieron para nunca dejar el sueño tirado.

La parte más fuerte, contó la hermana mayor, fue cuando les tocó hacer el proyecto final, ella lo hizo sobre un negocito de jalea de frutas, Fabiola sobre una empresita que hace queso y Mariana de yogur de leche de cabra porque tiene una cabra en la casa.

Sueño cumplido

“Para mí fue una gran emoción haberme graduado al lado de mis hermanas. Fue demasiado lindo ayudarnos unas a otras a poder cumplir el sueño. Gracias a Dios pudimos vivir en familia esa experiencia que fue demasiado linda.

Aquí están las hermanas, con el otro hermano, Luis Alberto, bien pequeñitos en Pacayitas de Turrialba. (Cortesía)

“La fe que tenemos las tres es seguir, ya con el bachiller pensamos avanzar en los estudios. Logramos este sueño por nuestros hijos”, nos comentó Mariana.

“Primero le doy gracias a Dios por lograr cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Fue una tremenda experiencia graduarme con mis dos hermanas”, aseguró Fabiola.

“En mi caso, tengo dos hijos (José Gael y Josebeth), la mayor tiene 13 años y está en sétimo de colegio, ella me ayudó demasiado porque yo no sé mucho de computadoras, pero me explicaba, me tuvo paciencia, me sentí apoyada y acompañada. Mi hija estuvo al pie del cañón para mí”, agregó Zaira.

Estadio Nacional

Las hermanas se la jugaron bonito el día de la graduación, como podían llevar un acompañante, una llevó al papá, don Javier Rodríguez, otra a la mamá, doña Zaira Nájera y la otra al hermano, Luis Alberto.

“Lograr el bachillerato las tres al mismo tiempo, en familia, sabe más rico, lo disfrutamos más y hasta lloramos de alegría”, aseguró doña Zaira.

Las tres hermanas son parte de los 5 mil estudiantes que se graduaron como parte de la primera generación del Programa Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE) en el 2023.

“El requisito para inscribirse era tener el último año de secundaria aprobado, tener pendiente la aprobación de una o más pruebas de Bachillerato en Educación Media y haber dejado sin terminar sus estudios entre los años de 1988 y 2019.

Que sirva esta nota para anunciarles a los estudiantes que no pudieron asistir al acto de graduación que tendrán la opción de retirar su título a partir del martes 23 de abril en las 16 sedes del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED).

Los interesados deben verificar los horarios de atención y las sedes: https://coned.ac.cr/como-estudiar-en-el-coned/donde-matricular.